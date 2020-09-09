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Ehliyet harç ücretleri ne kadar? Vakıf bedeli, değerli kâğıt bedeli ve ehliyet harcı nasıl yatırılır?

Ehliyet harcı ve ehliyet ücreti, ehliyet almak isteyen herkesin merak ettiği sorulardan biridir. Ehliyet almak isteyen kişiler güncel olarak toplam ücret ne kadar verilecek? İnternet üzerinden başvurular yapılabilmekte midir? Tüm bu sorular ehliyet sahibi olmak isteyen kişiler tarafından merak edilmekte.

09 Eylül 2020 Çarşamba 20:07
Ehliyet harç ücretleri ne kadar? Vakıf bedeli, değerli kâğıt bedeli ve ehliyet harcı nasıl yatırılır?
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Ehliyet depozitosu ve ehliyet ücreti, ehliyet almak isteyen herkesin merak ettiği sorulardır. Çünkü genellikle yılda bir yenilenen ehliyet fiyatı, ehliyet almak isteyen herkes için sorun teşkil ediyor. Çünkü sadece sınavı geçmek ehliyet almaya yetmiyor. Bu aşamalardan sonra ehliyet ücretini ödemeniz gerekmektedir. Ancak bu şekilde ehliyet alma hakkına sahip bir kişi adına ehliyet verilebilir.

Sürücü belgesi ücretlerinin ödenmesiyle ilgili son işlem biraz kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi bir yandan yeni bir ehliyete geçiş oluyor. Dolayısıyla bu ilk ehliyet için ödenen ücrettir ve ehliyet yenileme ücretlerinin yatırılması gibi başka işlemler de vardır. Bu kafa karışıklığına neden olabilir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda bu karışıklığı ortadan kaldıracak ve ehliyetiniz için para yatırmak ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağız.

Sürücü belgesinin düzenlenmesi aşamasında farklı ücretlerin ödenmesi gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Sürücü belgesi ücreti
  • Değerli kâğıt maliyeti
  • Servis bedeli

İlk kez ehliyet alacaklar ve ehliyet türünü yükseltenler bu üç ödeme kalemini talep ediyor. Yeni bir ehliyet çıkarmak veya ehliyetini değiştirmek isteyenlerin yalnızca değerli kâğıt ve hizmet bedellerini ödemeleri gerekir.

Ehliyet ödemesini daha detaylı anlatmak için şunu söyleyebiliriz:

  • Sürücü belgesi ücretleri, sürücü belgesi almaya hak kazanan kişiler tarafından ödenen ücretleri ifade eder. Bu nedenle, yalnızca ilk kez bir ehliyet aldığınızda veya başka türde bir ehliyet aldığınızda ödeme yapmanız gerekir.
  • Ayrıca değerli kâğıt maliyetini ehliyet ücreti olarak da düşünebilirsiniz. Bu ücret, size verilen fiziksel ehliyet kartı kullanılarak ödenir. Bu nedenle yeni ehliyet kartı almak veya kayıp ehliyetini tekrar almak isteyenler bu ücreti ödemek zorundadır.
  • Hizmet bedeli aynı zamanda sürücü belgesinin düzenlenmesi sırasında kullanılan hizmet için ödenen tutardır. Baz pay olarak da adlandırılır. Ehliyet ile ilgili tüm işlemlerde de bu ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Ehliyet Ücretleri Ne Kadar?

Ehliyet ücreti depozito aşamasında gerekli olan miktar, ehliyet sınıfına bağlı olarak değişir. 2020 ücretleri aşağıdaki gibidir:

  • A, A1 ve A2 ehliyet kategorileri ücreti: 249,3 TL
  • B sınıfı ehliyet ücreti: 751,7 TL
  • F sınıfı ehliyet ücreti: 249,3 TL
  • D, eski E sınıfı ehliyet ücreti: 1254,2 TL

Değerli Kâğıt Bedeli Ne Kadar?

200 lira olarak belirlenen kıymetli kâğıt bedeli tüm ehliyet kategorileri için aynıdır. Bu numara; aşınma, kayıp veya evlilik nedeniyle değiştirilmesi gereken ehliyetler için de geçerlidir.


Ancak eski ehliyetini yeni bir çipli kartla değiştirecekler, 200 Türk Lirası değerli kâğıt bedelini ödemeyecek. Bu kişiler, yeni ehliyet bedelinin yatırılması sırasında 13 liralık değerli kâğıt ücreti ödedi. Elbette bu yalnızca bir kez uygulanır. Diğer bir deyişle, sadece eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyetlere aktaranlar için geçerlidir. Herhangi bir nedenle yeni ehliyet türünü bir defada değiştirmek zorunda kalanların kâğıt için 200 Türk Lirası ödemesi gerekecektir.

Hizmet Bedeli, Vakıf Payı Ne Kadar?

Bu tutara taban payı veya hizmet bedeli denir ve polise verilen ehliyet parası da denir. İşlem sırasında menkul kıymetlere 37 Türk Lirası ödenmiştir. Bu miktar sadece eski ehliyetten yeni çipli ehliyete geçiş yapan kişiler için geçerli değildir. Tek seferlik 2 TL hizmet bedeli ödenmektedir

.

Vakıf Bedeli, Değerli Kâğıt Bedeli ve Ehliyet Harcı Nasıl Yatırılır?

Sürücü belgesi için ödeme yapmanın birkaç yolu vardır:

  • İşlemler için değerli kâğıt ücretleri, kuruluş ücretleri ve ehliyet ücretlerini ödemek için sözleşmeli bankaları kullanabilirsiniz.
  • Değerli kâğıt ücreti ve ehliyet ücreti ödeme işleminizi online olarak tamamlayabilirsiniz.

Sürücü Belgesi İçin Hangi Bankalara Ödeme Yapılır?

Bankalardan herhangi birinin şubesine giderek vakıf ücreti, değerli kâğıt ücreti ve ehliyet bedelini ödeyebilirsiniz. Bu, işleri basitleştirir ve tüm ödemeleri tek seferde tamamlamanıza olanak tanır.

İntenetten Ehliyet Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Ehliyetinizin ücretini Vergi Dairesinin interaktif vergi dairesi aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Burada gerçekleştirebileceğiniz işlemler aşağıdaki gibidir:

  • Değerli kâğıt bedeli ve ehliyet yenileme ücreti yatırma
  • Ehliyet harcı ödeme

Gördüğünüz gibi, bu sistemi ehliyet yenileme ücretlerini çevrimiçi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca ilk defa ehliyet almaya hak kazananlar da buradan ödeme yapabilirler. Ancak, hizmet bedeli bu site üzerinden ödenemez. Yalnızca değerli kâğıt maliyetleri ve masraflarını ödeyebilir. Bu nedenle ehliyet ödemesini tamamlamak için İntenet'i kullanmak yeterli değildir. Dayanak hisseler için ödeme yapmak için, sözleşmeli bankalardan birine gitmelisiniz.

Ehliyet Sınav Ücreti Ne Kadardır, Nereye Ödenir?

Sürüş sınavına girenlerin ehliyet sınavı ücretini ödemeleri gerekir. Miktar 2020 yılında 120 Türk Lirası olarak belirlenerek Millî Eğitim Bakanlığı'na ödeniyor.

Ödeme yöntemleri Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halk Bankası'na gönderebilirsiniz. Bu bankaların ATM'lerini de kullanabilirsiniz. Vergi seçeneklerinde şoför muayene ücreti seçeneği bulunmaktadır. Ancak işlemden sonra bir banka memurundan makbuzu onaylamasını istemelisiniz. Sonrasında onaylı makbuzu sürücü okuluna vermelisiniz.

Bazı kurslara toplu olarak ödenir. Bu nedenle parayı kursa verirsiniz ve onlar sizin adınıza yatırır. Bu, sürücü adayları için kolaylık sağlar. Bu hizmetin olup olmadığını öğrenmek için sürücü okulunuzla iletişime geçebilirsiniz.



Son Güncelleme: 09.09.2020 20:07
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Anahtar Kelimeler:
EhliyetSürücü Kursu
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