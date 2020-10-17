Ehliyet cezaları nasıl ödenir? Trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?

Ehliyet sahipleri tarafından en merak edilen konulardan bir tanesi araca veya ehliyete yazılan cezaların nasıl ve en geç ne zaman ödeneceği konusundadır. Cezalar e-Devlet veya Emniyet genel Müdürlüğü resmi intenet sitesi üzerinden yapılabilir. Yapılacak sorgulamalar sonrasında 1 yıl içerisinde kesinleşen cezanın ödenmesi gerekmektedir.

e-Devlet üzerinden ehliyet ceza sorgusu nasıl yapılır?

https://www.turkiye.gov.tr adresine gidilmelidir.

Ana sayfadan e-hizmetler menüsü açılmalıdır.

Kurumlar içerisinden Emniyet Genel Müdürlüğü seçilmelidir.

Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama seçeneğine tıklanmalıdır.

Açılan sayfada kimlik doğrulaması yapılması istenmektedir. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve intenet bankacılığı seçeneklerinden herhangi biri ile kimlik doğrulaması yapılmalıdır. E-devlet şifresi PTT şubelerine gidilerek ücreti karşılığında alınabilmektedir. Yurt dışında yaşayanlar ise; konsolosluklardan e-devlet şifresi talep edebilmektedirler.

Açılan sayfada sürücü belgesi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Sürücünün ismi, aday sürücü olup olmadığı, ehliyetinin verildiği yer, yeni tip belge olup olmadığı, belge numarası, aktif ceza puanı ve ilk belge tarihi görülebilmektedir. Ayrıca sürücü belgesine ait sınıflar, geçerlilik başlangıç ve bitiş tarihleri de listelenmektedir. Sürücü belgesine ilişkin bir kısıt var ise; belirtilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bilgi sisteminden alınan bilgiler olduğu için sürücü belgesine ilişkin iptal veya ceza bilgisi bu sayfada gösterilmektedir. Olmaması durumunda da bulunamadığı belirtilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ehliyet cezaları sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamada sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Adım adım sorgulama işlemi,

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi intenet sitesine giriş yapıldıktan sonra Sayfalar sekmesi aracılığı ile Trafik Ceza Sorgulama bölümüne gidilmesi gerekir. Bu sayfaya giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak adınıza yazılan cezalar görünmektedir. Öde seçeneğine tıklayarak ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ehliyet cezaları hangi kanallar aracılığı ile ödenebilir?

Ehliyete kesilen cezaları ödemek isteyen vatandaşların ödeme kanallarını da bilmeleri gerekmektedir. Emniyet Genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ile ödeme kanalları anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda belirlenen vergi daireleri ve intenet bankacılığı aracılığı ile de ehliyet ceza ödemeleri yapılabilmektedir.

Ehliyet cezalarına indirim yapılır mı?

Ehliyet cezalarına indirimler yapılmaktadır. Buna göre ceza kesildikten sonra ki 15 gün içerisinde ehliyete kesilen cezalar ödenirse cezaya %25 indirim uygulanmaktadır. Ceza ödenmediği takdirde ehliyet cezasının ödenmediği her ay için %5 faiz uygulanmaktadır. Cezanın ödenmediği için uygulanan %5 ceza sabit olarak eklenmez. Cezalar %5 ceza ile belirlenen tutarın üzerine geldiği için ciddi miktarlara ulaşabilir.