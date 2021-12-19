Türkiye’de ehliyet belgesi almak isteyen milyonlarca vatandaş bunun için gereken belgeleri intenet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Bu belgeler arasında en çok merak edilenlerden birisi olan sağlık raporunun zorunlu olup olmadığı da bir başka merak konusu oldu. Peki ehliyet almak için sağlık raporu almak zorunlu mu?

Ehliyet Almak İçin Sağlık Raporu Almak Zorunlu Mu?

Ehliyet almak isteyen vatandaşların sağlık raporu alması zorunludur. Özel ve devlet hastanelerinde alınabilen sağlık raporu aynı zamanda E-Devlet üzerinden de alınabiliyor. İşte E-Devlet üzerinde sağlık raporu alma aşamaları:

1. E-Devlet’e giriş yapılır

2. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna ”Kişisel Sağlık Bilgi Formu” yazılır

3. Çıkan form eksiksiz bir şekilde doldurulur

4. Sayfanın sağ üst tarafında yer alan ‘’Yeni Başvuru’’ seçeneğine tıklanır

5. Sonrasında çıkan sağlık bilgileri doldurulur

6. Doldurulan bilgilerin onaylanması