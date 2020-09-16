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Ehliyet alımına nasıl başvurulur? 2020 ehliyet nasıl çıkarılır?

Ehliyet alımına nasıl başvurulur? ehliyet nasıl çıkarılır? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 16 Eylül Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:52
Ehliyet alımına nasıl başvurulur? 2020 ehliyet nasıl çıkarılır?
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Ehliyet 18 yaşını dolduran herkes tarafından sınavlara girerek ve tabi ki başarılı olarak alınabilecek bir belgedir. Bu belge sayesinde ehliyet aldıkları gruba bağlı araçların hepsini kullanma hakkı kazanırlar. Ehliyet sınavı teorik ve direksiyon sınavı olmak üzere 2 farklı sınav sonucunda başarılı olan kişilere verilir.

Ehliyet nasıl alınır? 2020 ehliyet alma şartları nedir?


Ehliyet alabilmek için kişinin sağlık, deneyim, sicil kaydı temizliği, mezuniyet seviyesi, mezun olma durumları göz önünde bulundurularak bazı evraklar istenir. Evrakları tamamlayarak başvuru yapan kişiler 2 haftalık teorik derslerinin eğitimini aldıktan sonra teorik sınava gireceklerdir. Teorik sınavda başarılı olanlar ise 1 aylık direksiyon eğitimi sonrasında direksiyon sınavına girerek ehliyetlerini almaya hak kazanacaktır.

Ehliyet alma yaşı kaçtır?

  • M, A1, B1 gibi motorsiklet ehliyeti için 16 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
  • A2, B, BE ehliye için 18 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
  • C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyet için 18 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
  • A sınıfı ehliyet motor gücü 35 kw’yi geçen ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçen motosikletleri kullanmak isteyen adayların tercih edeceği bir ehliyet sınıfıdır. A sınıf ehliyeti alabilmek için 20 yaşı doldurma şartı vardır.

 

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 19:52
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