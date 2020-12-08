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Egzoz gazı emisyon ölçüm ve gecikme ücreti ne kadardır?

Ertelenen araç muayeneleri yeniden başlayacak. Muayeneler öncesi 2021 yılı egzoz emisyon ücretine zam yapıldı. Sürücüler egzoz gazı emisyon ölçüm ve gecikme ücreti ne kadardır sorusunu araştırmaya başladı.

08 Aralık 2020 Salı 12:06
Egzoz gazı emisyon ölçüm ve gecikme ücreti ne kadardır?
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Ülkemizde belirli aralıklara araç bakımları yapılmaktadır. Araç muayenesi olarak bilinen araç bakımları TÜVTÜRK tarafından yapılmaktadır. Araç muayenelerinde araçlar sıkı bir denetime girer. Bu denetimler sayesinde araçların trafiğe çıkmaya uygun olup olmadığına karar verilir.

Sıfır otomobillerde araç muayeneleri 3 yıl sonra yapılır ancak ikinci el araçların muayeneleri 2 yılda bir yapılmaktadır.

Egzoz gazı emisyon ölçümü 2021 ücreti

Araç muayenelerinde en çok dikkat edilen konulardan biri de egzoz gazı ölçümüdür. Egzoz emisyon işlemi muayene öncesinde TÜVTÜRK tarafından yapılacağı gibi diğer yerlerde de yapılabilir. 2021 yılında egzoz gazı emisyon ücreti 87 TL olarak açıklandı. Geçen yıl bu fiyat 80 TL olarak alınıyordu.

Muayene süresini kaçıran kişilerden ise 87 TL’lik ücretin yanı sıra gecikme bedeli alınır. Bu gecikme bedeli çok yüksek bir miktar değildir. Ancak trafikte muayenesiz gezen araçlara 2067 TL ceza uygulanır.

Egzoz gazı emisyon ölçümlerinde gerekli belgeler ise şu şekildedir;

  • Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü yapılacak aracın Tescil Belgesi.
  • T.C Kimlik no'sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport.

Ölçüm işlemi sırayla şu şekildedir;

  • Husus (binek) ve Resmi Otomobiller: İlk üç yaş sonunda ve sonrası her iki yılda bir yapılmalıdır.
  • Diğer Motorlu Taşıtlar: İlk bir yaş sonunda ve sonrası yılda bir yapılmalıdır.
  • Tarım ve Orman Traktörler, Motosiklet ve Mopedler ve 1979 model yılı ve öncesi dizel motorlu taşıtlar, Hibrit ve Elektrikli araçlar le Hidrojen Yakıtlı araçlar Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm işleminden muaftırlar.

Egzoz emisyon işlemlerinin yanı sıra araç muayene işlemlerinde dikkat edilenler sırasıyla şu şekildedir;

  • Taşıt tanıtımı,
  • Fren sistemi,
  • Direksiyon sistemi,
  • Görüş özellikleri
  • Lamba, yansıtıcı, aydınlatma sistemleri,
  • Tekerlek dingilleri, lastikler ve süspansiyon,
  • Şasi bağlantıları,
  • Zorunu ekipmanlar,
  • Gürültü kirliliği seviyesi,
  • Yolcu taşıması yapan araçlar için ilave kontrollerdir.

Araç tanıtımı  denilen işlemde aracın şasi numarası, motor numarası ve plaka numarası ile Trafik Tescil Belgesi’nde yer alan numaraların gösterilmesi işlemidir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 12:06
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Anahtar Kelimeler:
AraçEgzozEmisyon
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