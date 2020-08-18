Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 Doktorlar askerlik için Egzama muayenesini nasıl yapar?

Egzama cilt hastalıkları denildiği zaman akla ilk gelen ve pek çok insanda görülen bir deri hastalığıdır. Egzama sorunu yaşayan erkeklerin en merak ettiği konu ise egzama ve cilt hastalığı olması durumunda askere gidilip gidilemeyeceğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri egzama ve cilt hastalıkları ile ilgili sağlık yönetmeliğinde konuya açıklık getirmektedir.

Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?

Egzama hastalığı genel olarak cildin belirli bölgelerinde deri soyulması, kızarıklık ve deri döküntüsü olarak adlandırılmaktadır. Tüm yaş aralıklarında görülebilen egzama hastalığı seviyelere göre farklılıklar gösterir. Bazı kişilerde başlangıç seviyesi olan egzama hastalığı bazı kişilerde ileri düzey olarak ciltte büyük sorunlara yol açabilir.

Silahlı hizmete engel olmayan, tedavi ile iyileşen veya iyileşme dönemleri gösterebilen kronik ve sınırlı deri hastalıkları ve belirtileri (psöriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik egzamalar, yaygın olmayan vitiligo plakları, yürüyüşe ve silahlı hizmete engel olmayan çeşitli nedenlerle oluşmuş keratodermiler, sıcak mevsimlerde devam etmeyen iktiyozis, yaygın olmayan diskoid lupus eritematozus ve benzeri deri hastalıkları).

Tedavi ile iyileşmeyen sınırlı alopecia areata plakları.

Askerlik hizmetine engel olmayan fiziksel, kolinerjik ürtikerler, soğuk ürtikeri ve benzeri ürtikerler.

Askerlik hizmetine engel olmayan ve hareketlere güçlük vermeyen genetik geçişli deri hastalıkları

Sadece deri ve mukoza bulguları ile seyreden aktif veya inaktif Behçet hastalığı.

TSK konu ile ilgili Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin asker olma şartları bölümü 30. Maddesinde şu şekilde ifade edilmektedir,

Yukarıda yer alan cilt sorunları olan asker adaylarına ‘asker olmaya elverişlidir’ raporu verilmektedir. Kısaca egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilmektedir.

Egzama muayenesi nasıl yapılır?

Egzama sorunu olanlar doktor kontrolünde durumu belirterek muayene olması gerekmektedir. Yapılan muayene sonrasında doktorlar, egzamanın yoğunluğunu, türünü ve seviyesini ölçerek karar verir.

Egzama muayenesinde kişinin egzamalı olarak belirttiği cilt bölgesi incelenmektedir. Doktorlar tarafından yapılan muayeneler sonrasında sadece egzama cilt hastalığı olanlar askere kabul edilirler.