İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Egzama askerliğe engel mi? Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Pazartesi günü yayınlanan 24-08-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Egzama askerliğe engel mi? Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:27
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Takip Et:

Egzama cilt hastalıkları denildiği zaman akla ilk gelen ve pek çok insanda görülen bir deri hastalığıdır. Egzama sorunu yaşayan erkeklerin en merak ettiği konu ise egzama ve cilt hastalığı olması durumunda askere  gidilip gidilemeyeceğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri egzama ve cilt hastalıkları ile ilgili sağlık yönetmeliğinde konuya açıklık getirmektedir.

Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?

Egzama hastalığı genel olarak cildin belirli bölgelerinde deri soyulması, kızarıklık ve deri döküntüsü olarak adlandırılmaktadır. Tüm yaş aralıklarında görülebilen egzama hastalığı seviyelere göre farklılıklar gösterir. Bazı kişilerde başlangıç seviyesi olan egzama hastalığı bazı kişilerde ileri düzey olarak ciltte büyük sorunlara yol açabilir.


TSK konu ile ilgili Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin asker olma şartları bölümü 30. Maddesinde şu şekilde ifade edilmektedir,

  • Silahlı hizmete engel olmayan, tedavi ile iyileşen veya iyileşme dönemleri gösterebilen kronik ve sınırlı deri hastalıkları ve belirtileri (psöriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik egzamalar, yaygın olmayan vitiligo plakları, yürüyüşe ve silahlı hizmete engel olmayan çeşitli nedenlerle oluşmuş keratodermiler, sıcak mevsimlerde devam etmeyen iktiyozis, yaygın olmayan diskoid lupus eritematozus ve benzeri deri hastalıkları).
  • Tedavi ile iyileşmeyen sınırlı alopecia areata plakları.
  • Askerlik hizmetine engel olmayan fiziksel, kolinerjik ürtikerler, soğuk ürtikeri ve benzeri ürtikerler.
  • Askerlik hizmetine engel olmayan ve hareketlere güçlük vermeyen genetik geçişli deri hastalıkları
  • Sadece deri ve mukoza bulguları ile seyreden aktif veya inaktif Behçet hastalığı.

Yukarıda yer alan cilt sorunları olan asker adaylarına ‘asker olmaya elverişlidir’ raporu verilmektedir. Kısaca egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilmektedir.

Egzama muayenesi nasıl yapılır?

Egzama sorunu olanlar doktor kontrolünde durumu belirterek muayene olması gerekmektedir. Yapılan muayene sonrasında doktorlar, egzamanın yoğunluğunu, türünü ve seviyesini ölçerek karar verir.

Egzama muayenesinde kişinin egzamalı olarak belirttiği cilt bölgesi incelenmektedir. Doktorlar tarafından yapılan muayeneler sonrasında sadece egzama cilt hastalığı olanlar askere kabul edilirler.



Son Güncelleme: 24.08.2020 08:27
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı!
Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı!
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek

Popüler Haberler

Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi borcu erteleme fırsatları ve şartları! Ağustos 2020
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2020 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
MetroPOLL'den popülerlik ve Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? anketi sonuçları
2019 DGS Geç Başvuru Tarihi Ne Zaman? Dikey Geçiş Sınavı Geç Başvuru Ücreti ve Detayları
Cimer şikayeti nasıl yapılır? Cimer şikayet başvuru dilekçesi örneği
Haluk Levent Ahbap derneği yardımlarından nasıl faydalanılır? Ahbap derneği maddi ve gıda yardım desteği başvuru ve iletişim adresleri
SGK sanal terk nedir?
BDDK'dan kredi kartı borcu olanlar için rahatlatacak yeni düzenleme
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
Kredi notu nasıl hesaplanır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.