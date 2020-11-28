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EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabından yapmış olduğu duyuruda, sanal alemde yayılan yeni korona virüs tedbirleri paylaşımlarının tamamen sahte olduğunu açıkladı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 22:46
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
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Korona virüs ile mücadele her alanda tüm kurumlar ile sürerken, bazı kişi yada kişiler tarafından sosyal medya hesaplarıdan sahte içerikler paylaşılmaya devam ediliyor. 

Son olarak twitter üzerinden bazı kişi yada kişiler tarafından paylaşılan, 2 Aralık Çarşamba günü açıklanacak olan yeni korona virüs tedbirleri paylaşımları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti ve açıklama yaptı.

EGM, resmi hesabından yapmış olduğu paylaşımda , sosyal medya üzerinde dolaşan genelgenin sahte olduğunu, korona virüs ile ilgili olarak alınacak bütün tedbirlerin resmi kanallar aracılığıyla paylaşılacağı duyuruldu.

İşte emniyet genel müdürlüğünün konuyla ilgili olarak yapmış olduğu o paylaşım ;



Son Güncelleme: 28.11.2020 22:46
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Anahtar Kelimeler:
EgmKoronavirüs TedbirleriEminyetSahte PaylaşımEmniyet
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