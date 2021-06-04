EGM ve PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı ne zaman, hangi gün? 2021 Bekçi alımları şartları

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar bekçi alımı için başvuru tarihlerini dört gözle bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bünyesi altında çalışmak isteyen kişiler bekçi olmak için hayal kuruyorlar. Dolayısıyla hayallerini gerçekleştirmek için bekçilik alımlarının açılmasını bekliyorlar. Peki bekçilik alımları ne zaman açılacak? Bekçi alımlarında hangi şartlar aranıyor. Gözler ise Polis Akademisi Başkanlığı’na çevrilmiş halde. İşte merak edilen soruların cevabı…

Bekçi alımları ne zaman?

Bekçi alımında şartlar nedir?

Bekçi alımlarının tarihlerini merak eden vatandaşlar Polis Akademisinin yayınlayacağı duyuruyu bekliyorlar. Lakin henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer alacak. Bunun yanı sıra merak edilen başka bir konu ise bekçi alımında aranan şartlar. Peki bekçi olmak için hangi şartları taşımak gerekiyor?

Bekçilik alanına başvuru yapacak olan vatandaşlar bazı hususlara dikkat etmelidir. Bekçi alımlarında aranan şartlardan spesifik olanları şunlardır:

Kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Başvuru yapacak adar, minimum ilkokul mezunu olmalıdır. (Bunun yanı sıra bekçi alımı yapacak kurum öğrenim düzeyini kendi belirleyebilir.)

Kişinin boy kilo orantısına bakıldığı için beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekir. Kişinin boyu 1.67 olmalıdır.

Başvuru yapacak olan aday, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az 1 senedir ikamet ediyor olmalıdır. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

Kişi 18 yaşını tamamladıktan sonra yaş düzeltmesi yaptıysa şayet düzeltme yapılmadan önceki yaş dikkate alınır. Adayın, başvuruların başladığı tarih itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması gerekirken 31 yaşından da gün almamış olması gerekir.

Türk toplumunun görüş ve anlayışlarına göre kötü bir üne sahip olmamalıdır.

Kamu haklarından mahrum olmamalı aynı zamanda kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasından dolayı mahkum olmamalıdır.

Memur olmasını engelleyecek bir durumu olmamalıdır.

Adayın, silah taşımaya ya da silahlı görev yapmasını engelleyecek bir hukuki engeli olmamalıdır.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenmiş olan şartları taşımalıdır.

Aday, alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımından ötürü tedavi görmüş ya da görüyor olmamalıdır.

Sağlık şartları nedeni dışında herhangi bir nedenden dolayı polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmalıdır.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmamalıdır.

Aday başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamalıdır.

Başvuruda bulunacak olan adayın, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmalıdır.

Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.