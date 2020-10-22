EGM İnternetten trafik cezası sorgulama işlemleri

Araç sahipleri, gelişen teknoloji ile artık plakalarına kesilen cezaları intenet üzerinden kolaylıkla öğrenebilmektedir. Trafik cezaları hatalı park, radar ve hız aşımı gibi nedenlerle kesilmektedir. Daha önceden kesilen cezalar adresinize ibraz edilmediyse, intenet üzerinden plakadan ceza sorgulama işlemlerini sık sık kontrol etmelisiniz.

İntenet üzerinden trafik cezası sorgulama

Trafik cezaları ve borçları intenet üzerinden kolaylıkla ödenebilmektedir. Şifresiz işlemlerde T.C kimlik no ve kullanıcı adı ile e-Devlet üzerinden işlem yapabilirsiniz. Şifreli işlemleri ise https://intvrg.gib.gov.tr/index.jsp?gn=odeme adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Trafik cezası nereye ödenir?

Sürücü belgesi ve şahıslara yazılan ceza sorgulama

Trafik ceza bedeli aşağıda belirtilen bankalar üzerinden, intenetten ya da PTT’den ödenmektedir. Akbank, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Vakıfbank’tan ödenebilmektedir. Ayrıca trafik cezası ödemenizi kredi kartı ile ATM ve intenet bankacılığı ile kolaylıkla yapabilirsiniz.

Trafikteki uygunsuz hal ve davranışlar nedeniyle sürücü belgesine ve kişilere ceza yazılmaktadır. Sürücü belgenize ya da adınıza yazılan trafik cezalarını https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-surucu-belgesi-ve-sahislara-yazilan-ceza-sorgulama adresinden sorgulanabilmektedir.

EGM intenet sitesinden trafik cezası sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğünün http://www.trafik.gov.tr sayfası üzerinden ceza ve otopark sekmesine girerek ad, soyad ve TV kimlik numarası bilgilerinizi girdikten sonra son 1 yıla aile trafik cezalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İdari para cezası sorgulama

İdari para cezası sorgulaması yapabilmek için https://intvrg.gib.gov.tr/index.jsp?gn=odeme adresindeki ilgili sekmeye girerek T.C kimlik numaranız, seri no gibi bilgileri girerek giriş yapabilirsiniz. Sistemin istediği tüm bilgileri doğru olarak girdikten sonra idari para cezası sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.