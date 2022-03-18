EGM Bekçi Başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? 2022 Bekçi maaşları ne kadardır?

Son yıllarda herkesin başvurduğu bekçilik rekabet görmektedir. Günümüzde yaşanan işsizlik sorunundan dolayı birçok vatandaşa iş olanağı sağladı. Bekçi alım şartları nelerdir? Bekçi sınavları nasıl yapılır? Bekçi maaşları ne kadar? gibi soruları sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

EGM bekçi başvuru

Gece ve mahalle bekçisi son dönemlerde araştırılan merak edilen hale geldi. Birçok kişi tarafından bekçi nasıl olunur? Hangi şartlar vardır? Maaşları ne kadar? gibi soruların cevapları merak edilmektedir.

Bekçi nasıl olunur?

Son zamanların en büyük ilgi haline gelen mesleklerden biri de bekçilik. Günümüzde yaşanan işsizlik sorunu ile birçok genç işsizlerin ekmek kapısı haline geldi.

Bakanlık ilçelerdeki illere alınacak bekçi sayısını Polis Akademisine bildirir. Polis Akademisi alım ilanı yayımlar. Şartlara uygunluk gösteren adaylar E-devlet üzerinden başvuru yapar. Polis Akademisi yazılı bir sınav hazırlıyor.

Adaylar ilk olarak sağlık kontrollerinden geçmektedir. Bu aşamaya gelip geçen adaylar daha sonra yazılı sınava girmeye hak kazanıyor. Sınavda başarı gösteren adaylar fiziki mülakat sınavına girmeyi hak kazanıyor. Bundan sonrasını Polis Akademisinden takip etmeniz gerekmektedir.

Yazılı sınav nasıl oluyor?

Yazılı sınav çoktan seçmeli olarak yapılmaktadır. 5 şıktan oluşmakta her biri 1puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. 100 puan üzerinden sınavda en az 50 puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

*Türkçe

*Matematik ve Genel Kültür

*Sosyal Bilgiler

*Fen Bilgisi

*Hayat Bilgisi

Bekçi olmak için şartlar nelerdir?

-T.C vatandaşı olmak

-Lise ve dengi mezunu olmak

-Askerlik görevini tamamlamış olmak

-Başvuru yaptığı tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ve 31 yaşından fazla olmamak

-Başvuru yaptığı ilçede en az 1 yıl ikametgâh yapmış olmak

-Ağır ve hapis cezasına mahkûm olmamak

-Kamu haklarından mahkum olmamak

-Emniyet Teşkilatı sağlık koşullarını sağlıyor olmak

-Güvenlik soruşturmasında olumlu olmak

-Başvuru tarihinde hiçbir siyasi partiye üye olmamak

-Silah taşımaya eğimli olmak

-Adayın kendisi ya da evli ise eşinin idari sorgulama, ceza ve yaptırımın olmaması

-En az 1,67 cm boya sahip olmak

-Toplumda kötü özelliklerinin olmaması

-Terör örgütüne bağlı olmamak

-Yüz kızartıcı suç işlememek

-Madde kullanmamak

Bekçi başvuru belgeleri

1.Sınav başvuru talebini içeren dilekçe

2.Sınav ücretini yatırdığına dair makbuz

3.Nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet

4.Son 1 yıla ait 4 adet biyometrik fotoğraf

5.Başvuru yapacağı ilçede en az 1 sene olduğuna dair ikametgâh belgesi

6.Kendisi ve eşinin bekçilik için engel edecek durumun olmaması

7.Sağlık bilgilendirme formu

8. Yaş düzelttirmesi olduğu taktirde belge

9.Askerliliğini tamamladığına dair belge

Bekçilik sınavı ücreti

Başvurular intenet üzerinden yapılacaktır. Belirlenen tarihlerde Halkbank şubelerine yatırılacaktır. İntenet üzerinden ücretleri yatıranlar muhakkak dekont ya da çıktı almak zorundadır. Şehit yakınları ücretsiz yararlanacaktır.

Bekçi görev ve yetkileri nelerdir?

Kimlik soruşturma hakkı

Kuduz hayvanları tespit ettikleri durumlarda belediyeye haber vermek

Bulaşıcı insan ya da hayvan hastalıklarında kolluk kuruluşlarına haber vermek

Adres soranlara yardım etmek

Bulundukları mahalle veya çarşıda halka yardım etmek

Sorumlu oldukları bölgelerde dükkân, ev, araç gibi malların korunması

Şüpheli buldukları şahısları kollu kuruluşlarına haber vermek

Elektrik, doğalgaz, su gibi arızaları bildirmek

Devriye görevi

Hizmet görevi

Zor ve silah kullanma yetkisi

Olağanüstü durumlarda müdahale etme

Genel kolluk kuvvetlerine yardım etmek

Bekçilerin kimlik soruşturma hakkından dolayı büyükşehirlerde hırsızlık oranları %16 azalma görülmüştür. Mahalle, park, sokaklar güvenli hale gelmiştir.

Bekçi olmak isteyen adaylar E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra ön başvuruları ve bilgisini alabilirler. E-devlet sistemine girdikten sonra bekçilik sınav başvurusu yazıp başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kadın bekçi alım şartları nelerdir?

Erkek bekçilerin yanı sıra kadın bekçilerde alınmaktadır. Bazı şartlar vardır. Şu an günümüzde 69 kadın bekçi görevini layığıyla yerine getirmektedir.

*T.C vatandaşı olmak

*En az lise ve dengi mezun olmak

*1.67 ve üzeri boya sahip olmak

*Beden kitle endeksi 18 ve 27 sınırlarında olmak

*Başvuru yapılan ilçede en az 1 yıl ikametgâh etmiş olmak

*Silah taşımaya ve kullanmaya bir engeli bulunmaması

*18 yaşını tamamlamış 31 yaşını geçmemiş olmak

*Memuriyete engel bir durumun olmaması

*Kamu haklarından mahkûm olmamak

*Kamu hizmetlerinde ceza almamak

Bekçi maaşları ne kadar?

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL'den ortalama 6 bin 535 TL'ye

Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,TL'den 6 bin 767 TL'ye

Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,42 TL'den 7 bin 707 TL'ye yükseldi.