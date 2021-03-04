Eğlence mekanları hakkında alınan kararlar neler, ne zaman hizmet verecek? Bar, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarının açılacağı tarihi açıklandı mı?

04 Mart 2021 Perşembe 15:19
Gün boyu süren Kabine Toplantısı’ndan çıkan kararlar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar resmen açıklandı. Peki nereler açılma kararı aldı? Mekanlar 2 Mart gününde açılacak mı?
Eğlence mekanları açılacak mı, ne zaman açılacak?
Corona virüs salgını ile mücadele doğrultusunda kapatılan eğlence mekanlarının açılış tarihiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı “Ulusa Sesleniş” konuşması esnasında normalleşme
süreci takviminin detaylarını açıkladı. Eğlence mekanlarının açılış tarihiyle ilgili güncel bilgi henüz paylaşılmadı.
2021 normalleşme kararları şu şekilde;
Son Güncelleme: 04.03.2021 15:19
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