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Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu

Bursa'da bir eğlence mekanında müşteriye gelen 2 bin 500 TL hesap sonucunda garson ile müşteri arasında kavga çıktı. Hesaba itiraz eden müşterinin çıkardığı kavgaya diğer müşterilerde katılınca sandalyeler şişeler havalarda uçtu. Maskelerin atıldığı sosyal mesafenin hiçe sayıldığı mekanda kavgayı ayırmak için gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırıp maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan kişilere toplamda 7000 TL ceza yazdı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 22:17
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu
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Bursa'da bir eğlence mekanında müşteriye gelen 2 bin 500 TL hesap sonucunda garson ile müşteri arasında kavga çıktı. Hesaba itiraz eden müşterinin çıkardığı kavgaya diğer müşterilerde katılınca sandalyeler şişeler havalarda uçtu. Maskelerin atıldığı sosyal mesafenin hiçe sayıldığı mekanda kavgayı ayırmak için gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırıp maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan kişilere toplamda 7000 TL ceza yazdı.

Bursa’da bir eğlence mekânına yemek yemek ve eğlenmek için gelen bir aile grubu hesap isteyince gelen 2bin 500 TL’lik hesaba itiraz etti. Garsonla atışan müşteriye başka bir müşterinin tepki göstermesi ve neden bağırıyorsun öde ve çık git söylemlerine sinirlenen müşteri sözlü atışmaya başladı.


DİĞER MÜŞTERİLER DAHİL OLDU

Çıkan tartışmanın daha da büyümesi sonucunda bir anda çıkan kavga daha da büyüyerek müşterilerin birbirlerine sandalye ve şişeler ile saldırmasıyla bi anda ortalık karıştı. Çıkan kavgaya ortamda olan diğer müşteriler de katılınca maskeler havalarda uçuştu sosyal mesafe hiçe sayıldı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Mekânda çıkan kavgayı ayırmak için gelen polis ekipleri kavgayı daha da büyümeden yatıştırırken. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere toplamda 7 bin 200 TL ceza yazdı. Kavga sırasında mekânda maddi hasar oluşurken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 19.10.2020 22:17
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Anahtar Kelimeler:
BursaKavgaEğlence MEkanı
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