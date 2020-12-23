Eğitim için alınan ücretsiz izinde SGK prim günleri işliyor mu?

Ücretsiz izine ayrılanlar veya ayrılmak durumunda bırakılanların bir süre iş sözleşmesi askıya alınıyor. Bu süre zarfında bir ücret kazanamayan çalışanlar, işlerinden bir süreliğine ayrılmış oluyorlar. İşyerlerindeki konumlarını kaybetmeyen çalışanlar, izinleri bittiklerinde tekrar işlerini dönebiliyorlar.
Ücretsiz izine ayrılan vatandaşların aldıkları maaşlar gibi SGK primleri de askıya alınmaktadır. Bu durum eğitim sebebiyle de olsa değişmemektedir ve her ne sebeple olursa olsun ücretsiz izine ayrılan vatandaşların, SGK primleri dondurulmaktadır.
Son Güncelleme: 23.12.2020 10:21