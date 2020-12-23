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Eğitim için alınan ücretsiz izinde SGK prim günleri işliyor mu?

Ücretsiz izine ayrılan veya ayrılmak zorunda bırakılan vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi SGK priminin işleyip, işlemediği. Eğitimi için ücretsiz izine ayrılan vatandaşlar da bu konuyu merak ediyor. Eğitimlerinden dolayı ücretsiz izine ayrılan vatandaşların, SGK primleri yatıyor mu?

23 Aralık 2020 Çarşamba 10:21
Eğitim için alınan ücretsiz izinde SGK prim günleri işliyor mu?
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Ücretsiz izine ayrılanlar veya ayrılmak durumunda bırakılanların bir süre iş sözleşmesi askıya alınıyor. Bu süre zarfında bir ücret kazanamayan çalışanlar, işlerinden bir süreliğine ayrılmış oluyorlar. İşyerlerindeki konumlarını kaybetmeyen çalışanlar, izinleri bittiklerinde tekrar işlerini dönebiliyorlar.

 

İşveren, çalışanını ücretsiz izine çıkarmak istiyorsa bu durumu çalışanına yazılı olarak bildirmek zorunda. Çalışan bu duruma altı iş günü içerisinde cevap vermek durumundadır ve kabul etmeme hakkına sahiptir. Kabul etmediği durumda işveren, çalışanını ücretsiz izne çıkaramaz. Ancak bu durum normal hayatta geçerlidir. Salgın gibi normal hayatın dışında gelişen durumlarda, bu kural değişebilir. Ama bu durumda da işveren, çalışanını ücretsiz izine çıkarmak için bir neden belirtmelidir.

 

Ücretsiz izine ayrılan vatandaşların aldıkları maaşlar gibi SGK primleri de askıya alınmaktadır. Bu durum eğitim sebebiyle de olsa değişmemektedir ve her ne sebeple olursa olsun ücretsiz izine ayrılan vatandaşların, SGK primleri dondurulmaktadır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 10:21
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