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'Ege hamsisi'ne akın ettiler! 4 saatte tükendi

Muğla Marmaris ilçesinde, Ege hamsisi tezgahlarda yerini buldu. Vatandaşlar tarafından 'Ege hamsisine' ilgi büyük oldu. 3 balıkçının tezgahında bulunan 420 kilogram hamsi bir kaç saat içerisinde tükendi.

22 Ocak 2021 Cuma 14:48
'Ege hamsisi'ne akın ettiler! 4 saatte tükendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce Hamside boy küçülmesinin olması sebebiyle İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Bunu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığı iki hafta süreyle durulmuştu. Hamsi avlama yasağının 28 Ocak'a sürmesi planlanarak, balıkçılar yasak dışında kalan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada çevresi ile Ege Denizi açıklarında avlanmayı sürdürdü. Yasak olmayan bölgelerde avlanan 600 kilograma yakın 'Ege hamsisi',  Marmaris’e getirilerek burada satışa sunuldu.

Boğazda ve Karadeniz’de Hamsi avlamanın yasak olması nedeniyle Hamsi bulamayacağını düşünen Marmaris halkı ‘Ege Hamsisi’ne ‘ akın etti. Büyük ilgi gösterilen hamsi 4 saatte tükendi. 

Ege hamsisi kilosu 30 liraya alıcısını bulurken karadeniz hamsisi lezzetini aratmayan Ege hamsisine ilgi büyüktü. 

'EGE HAMSİSİ KARADENİZ HAMSİSİNİ ARATMADI'

Bölgede 20 yıldır balıkçılık yapan Koray Koyuncu adlı satıcı Karadeniz hamsisine yasak gelince Ege hamsisine ilginin arttığını söyledi. Ege hamsisinin daha iri olduğunu ancak Karadeniz hamsisine lezzetini veren ve daha yağlı olmasının sebebinin sudan kaynaklı olduğunu belirtirken , Korona-virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balığa ilginin daha yoğun olduğunu aktardı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 14:48
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Anahtar Kelimeler:
Ege Hamsisiİlgi Yoğun
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