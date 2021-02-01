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Ege Denizi'nde deprem fırtınası! İzmir peş peşe sallandı

Ege Bölgesi, sabah saatlerinde meydana gelen peş peşe deprem nedeniyle beşik gibi sallandı. Merkez üssü İzmir Karaburun olan depremle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesinde son depremlerle ilgili açıklama yapıldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 09:40
Ege Denizi'nde deprem fırtınası! İzmir peş peşe sallandı
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İzmir'in Karaburun ilçesinin merkez üssü olarak kayıt edildiği deprem Ege bölgesinin bir çok yerinde hissedildi. .Ege Denizi'nin açıklarında sabah saat 08.03’te meydana gelen 4,1 büyüklüğünde depremin ardından tam 43 dakika sonra daha şiddetli bir deprem daha meydana geldi. 

Saat 08.46'da meydana gelen 5,1 şiddetindeki deprem bir çok il ve ilçelerde hissedilirken saat 08.47'yi gösterdiğinde şiddeti 4,8 olan üçüncü deprem gerçekleşti. 

AFAD’DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında ise depremlerin sıralı listesi yayınlanırken İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gerçekleşen depremden sonra olumsuz bir ihbar yapılmadığı bilgisi paylaşıldı.

AFAD'ın resmi sitesinden yapılan deprem listesi ise şöyle:

Saat 08.03 - 4.1, 24 km derinlik

Saat 08.20 - 2.9 7 km derinlik

Saat 08.46 - 5.1 20 km derinlik

Saat 08.47 - 4.8 7 km derinlik

Saat 09.00 - 4.7 7 km derinlik

Saat 08.45'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili revize geçen AFAD ve Kandilli, sarsıntıyı 4.8 olarak kaydetti.



Son Güncelleme: 01.02.2021 09:40
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EgeIzmirKaraburunDepremSon DepremlerDeprem Listesi
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