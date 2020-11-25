Efsane futbolcu Armando Maradona hayatını kaybetti

Futbola adını altın harflerle yazdırmış efsane isimlerden birisi olan Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

60 yaşında hayatını kaybeden yıldız futbolcunun ölüm haberi futbol dünyasını yasa boğdu. Haberin duyulmasından sonra sosyal meydada bir çok kulüp, futbolcu ve tüm spor kamuoyu paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdi.

Öte yandan Diego Armando Maradona bir kaç ay önce beyin ameliyatı geçirmiş ve tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilmişti.

1960 yılında doğan Diego Armando Maradona, bir çok futbolcu, spor yorumcusu ve uzman tarafından tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak tanımlanmaktaydı. Ayrıca Maradona,Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur.