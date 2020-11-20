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Efsane Cuma indirimleri olan firma ve markalar

Efsane Cuma'nın gelmesine kısa süre kala alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar indirim yapan firmaları araştırmaya devam ediyor. Pek çok kişi, Efsane Cuma indirimleri olan ve markalar hangileridir? sorusunu araştırıyor.

20 Kasım 2020 Cuma 22:05
Efsane Cuma indirimleri olan firma ve markalar
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Her yıl kasım ayında dünyada kutlanan ve büyük alışveriş çılgınlığının olduğu Black Cuma’e sayılı günler kala pek çok kişi hangi firmaların indirim yapacağını araştırmaya başladı.

Black Cuma ne zaman 2020?

Dünyada Black Cuma olarak adlandırılan indirim günleri ülkemizde 27 Kasım Cuma günü başlayacak. ABD’de 1932 yılından beri kutlanan ve Şükran Gününden sonra ki ilk Cuma günü başlayan Black Cuma noel alışverişinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Kara Cuma indirimi ne zaman olur?


Türkiye’de Kasım ayının son Cuması kutlanan Black Cuma’de pek çok firmada büyük oranda indirimler yapılacak. Yapılan indirimlerden pek çok kişi faydalanacağı için araştırmalar devam ediyor.

Black Cuma nedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1932 yılından beri aktif olarak uygulanan indirimlere verilen genel addır. Black Cuma’de dünyaca ünlü markalar %90’a varan indirimler yaparak alışveirş çılgınlığını başlatıyor. Ayrıca bugünde alışveriş mağazaları daha erken açılarak daha geç saatlerde kapanıyor.

Black Cuma ne kadar sürüyor?

Black Cuma indirimleri her firma tarafından farklı uygulanmaktadır. Bazı alışveriş devleri indirimleri bir gün yaparken bazıları ise 3 gün veya 1 hafta arasında indirimleri devam ettirmektedir.

Black Cuma indirimleri sadece intenette mi var?

Black Cuma indirimleri sadece intenet mağazalarında yoktur. Alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalarda da aynı şekilde indirimler yapılmaktadır. Kısaca Black Cuma indirimlerinden hem online hem de mağazalardan yararlanılabilmektedir.



Son Güncelleme: 20.11.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
Black Friday2020IndirimMarkalar
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