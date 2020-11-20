Efsane Cuma indirimleri olan firma ve markalar

Her yıl kasım ayında dünyada kutlanan ve büyük alışveriş çılgınlığının olduğu Black Cuma’e sayılı günler kala pek çok kişi hangi firmaların indirim yapacağını araştırmaya başladı.

Black Cuma ne zaman 2020?

Dünyada Black Cuma olarak adlandırılan indirim günleri ülkemizde 27 Kasım Cuma günü başlayacak. ABD’de 1932 yılından beri kutlanan ve Şükran Gününden sonra ki ilk Cuma günü başlayan Black Cuma noel alışverişinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Kara Cuma indirimi ne zaman olur?

Black Cuma nedir?

Türkiye’de Kasım ayının son Cuması kutlanan Black Cuma’de pek çok firmada büyük oranda indirimler yapılacak. Yapılan indirimlerden pek çok kişi faydalanacağı için araştırmalar devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1932 yılından beri aktif olarak uygulanan indirimlere verilen genel addır. Black Cuma’de dünyaca ünlü markalar %90’a varan indirimler yaparak alışveirş çılgınlığını başlatıyor. Ayrıca bugünde alışveriş mağazaları daha erken açılarak daha geç saatlerde kapanıyor.

Black Cuma ne kadar sürüyor?

Black Cuma indirimleri her firma tarafından farklı uygulanmaktadır. Bazı alışveriş devleri indirimleri bir gün yaparken bazıları ise 3 gün veya 1 hafta arasında indirimleri devam ettirmektedir.

Black Cuma indirimleri sadece intenette mi var?

Black Cuma indirimleri sadece intenet mağazalarında yoktur. Alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalarda da aynı şekilde indirimler yapılmaktadır. Kısaca Black Cuma indirimlerinden hem online hem de mağazalardan yararlanılabilmektedir.