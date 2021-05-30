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Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Edirne'de sabah saatlerindeki güneşli ve sıcak güzel hava yerini sağanak yağışa bıraktı.

30 Mayıs 2021 Pazar 21:57
Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor
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Edine'de sabah saatlerinde sıcak ve güneşli hava yerini öğleden sonra sağanak yağışa bıraktı. Bir anda bastıran sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri küçük göller oluşturdu.

VATANDAŞLAR DURAKLARDA YAĞMURUN DİNMESİNİ BEKLEDİ

Öte yandan kısıtlamada muaf olan işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları ise minibüs duraklarına girerek yağmurdan kendilerini korunmaya çalıştı. Süren yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdular. 

SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Ekipler yağış nedeniyle başlayan trafiğin yoğunluğundan dolayı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bazı noktalarda araçlar oluşan su birikintilerinden geçmeye çalışırken zor anlar yaşadılar.

YAĞIŞLAR ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Öte yandan Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklıklarının 20 derece seyrinde devam edeceğini söylerlerken, yağışın aralıklarla devam edeceğini belirtti.


Son Güncelleme: 30.05.2021 21:57
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Anahtar Kelimeler:
EdirneYağış
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