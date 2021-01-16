Edirne'de patpat ile otomobil kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralandığı trafik kazası gece saatlerinde Edine İpsala'da meydana geldi.

Gelen son dakika haberine göre Edine İpsala karayolunda Ahmet Tuncalı'nın sürücüsü olduğu patpata yolda seyir halindeyken arkasından gelen H.A'nın sürücüsü olduğu otomobil çarptı.

PATPAT SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi.Olay yerine gelen gelen sağlık personeli kazada ağır yaralanan patpat sürücüsü Tuncalı ve yanında yolcu olan yakını Cüneyt Tuncalı'yı yapılan ilk müdahaleden sonra Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak ağır yaralanan sürücü Ahmet Tuncalı hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Cüneyt Turalı'nın ise durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.