İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Edirne hangi risk grubunda yer alıyor? Renk kodu ne? Edirne’de kısıtlamalar devam ediyor mu?

Edirne ili sokağa çıkma yasağına devam edecek mi? Kabine toplantısının ardından yeni gelişmeler yaşanırken Edirne ili hangi renk grubunda yer alıyor?

05 Mart 2021 Cuma 01:32
Edirne hangi risk grubunda yer alıyor? Renk kodu ne? Edirne’de kısıtlamalar devam ediyor mu?
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunurken il il kademeli normalleşme süreci başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehirlerin risk grubunu açıklarken Edine ili dikkat çekti.

Edine kırmızı alarm veriyor!

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edine, kırmızı renk grubuyla kendini gösterdi. 107,43 oranla çok yüksek riskli grupta yer alan şehir birçok normalleşmeden faydalanamadı. Hafta sonu uygulanan yasaklar arasında sadece pazar günü uygulanacak. Akşam sokağa çıkma yasağı tüm yurtta uygulanırken, Ortaokullar bu ilde kapalı kalacak. Restoren ve kafeler kapalı kalırken, halı saha ve yüzme havuzları faaliyet gösteremeyecek. Okul öncesi eğitim ise başlayacak.

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca illerin açıklamasını renk ayrımına göre yaptığını ve risklere göre 'kontrollü normalleşme' olacağını belirtti. İller dört faklı grubu ayrılırken düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olacak şekilde belirlendi. 81 ilin tablosuna bakıldığında ise güneydoğu ve doğu anadolu bölgeleri mavi renkte yer alırken iç anadolu bölgesi genellikle sarı veya turuncu renkte yer aldı.

Karadeniz kırmızı alarm veriyor!

 Karadeniz 1 Mart tarihi ile gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uyarı aldı. Kırmızı renkteki bölge çok yüksek riski grupta yer alıyor. Ordu başta olmak üzere Giresun, Tokat, Rize gibi iller takip ediyor.

Kabine toplantısının düzenlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı kontrollü normalleşmenin adımlarından bahsetti. İllere göre ayrılan renk gruplarında orta riskli grupta yer alan illerde hafta sonu yasakları kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu yasakların pazar günü devam edeceğini açıkladı. Tüm yurtta uygulanacak kısıtlamalar arasında ise hafta içi uygulanan akşam yasakları devam edecek. 21.00 ve 05.00 arasında sürecek kısıtlamalar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tüm yurtta devam edecek.

 Vakaların artmasına veya azalmasına göre illerde açılma ve kapanma yaşayacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her il için 15 günlük sıkı takibe gidileceğini söyledi. Sıkı takip sonucuna göre illerde vaka artışı artarsa eğer kademeli normalleşme kapsamına giren iller tekrar kapanma yaşayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasakların kaldırılması ile halkın rehavete kapılmamasını ve Türkiye haritasının tamamen mavi olması gerektiğini belirtti.

Edine ili ise şu an  çok yüksek riski grupta yer alırken vaka oranlarının yüksek olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından belirtildi. Edine ili 1 Mart tarihinde yayınlanan haritaya göre kırmızı bölgede yer alırken şehirde kısıtlamalar devam edecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ise iller risk gruplarına ayrılarak işletmelere koyulan kurallar doğrultusunda devam edecek. Kafe ve restoran tarzı işletmeler yüzde 50 kapasite ile müşteri alırken, hizmet vereceği saatler sabah 07.00 akşam 19.00 olacak. 

İstanbul’da yükseliş devam ediyor!

İstanbul’daki yükseliş endişe verirken vaka oranı 89,9’a yükseldiği görüldü. İstanbul vaka sayılarının arttığı iller arasında 11. sırada kendini gösterdi.

Hafta içi akşam sokağa çıkma yasağı devam ederken muaf yerler ve kişiler listesi ise aynı şekilde kontrollere uyarak gerekli esasların yerine getirilmesi durumunda devam edecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50



Son Güncelleme: 05.03.2021 01:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Edirneçok Yüksek RiskRenk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pasaport başvurusu için randevu alma işlemi
Pasaport başvurusu için randevu alma işlemi
2021 PTT Kargo ücreti ne kadar? PTT Kargo takibi nasıl yapılır? PTT Kargo iletişim numaraları
2021 PTT Kargo ücreti ne kadar? PTT Kargo takibi nasıl yapılır? PTT Kargo iletişim numaraları
Kalorisi düşük diyet tatlı tarifleri
Kalorisi düşük diyet tatlı tarifleri
Askercell nedir, nereden Alınır? Askercell fiyatları
Askercell nedir, nereden Alınır? Askercell fiyatları
Ordu hangi risk grubunda yer alıyor? Ordu sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?
Ordu hangi risk grubunda yer alıyor? Ordu sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?
Bim Salı ürünleri 9 Mart 2021 kampanya katalog
Bim Salı ürünleri 9 Mart 2021 kampanya katalog

Popüler Haberler

Edirne hangi risk grubunda yer alıyor? Renk kodu ne? Edirne’de kısıtlamalar devam ediyor mu?
Süper Lig bileti için kritik haftalara girildi!
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin tabirleri ve yorumları
Rapor parası alma şartları nelerdir? Kaç günlük rapor parası alınır?
Grip aşısı bebeklere yapılır mı? Grip aşısı canlı aşımıdır, ne zaman yapılır?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 5 Mart 2021 Cuma
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Evde hindi pişirmenin püf noktaları nelerdir?
Ödüllü film Kız Kardeşler BluTV'de
TOKİ Nevşehir Kozaklı 2. Etap kura sonucu 29.04.2020 ve Kozaklı 2. Etap kazananlar listesi
İşveren ve çalışanları kapsayan yeni torba yasa belli oldu
2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav takvimi belli oldu
TRT Spor canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Banka kredi kartı limiti nasıl belirlenir? Bireysel kredi kartı limit yükseltme nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 5 Mart 2021 Cuma
5 Mart 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Son Yaz dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.