Edirne hangi risk grubunda yer alıyor? Renk kodu ne? Edirne’de kısıtlamalar devam ediyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunurken il il kademeli normalleşme süreci başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehirlerin risk grubunu açıklarken Edine ili dikkat çekti.

Edine kırmızı alarm veriyor!

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edine, kırmızı renk grubuyla kendini gösterdi. 107,43 oranla çok yüksek riskli grupta yer alan şehir birçok normalleşmeden faydalanamadı. Hafta sonu uygulanan yasaklar arasında sadece pazar günü uygulanacak. Akşam sokağa çıkma yasağı tüm yurtta uygulanırken, Ortaokullar bu ilde kapalı kalacak. Restoren ve kafeler kapalı kalırken, halı saha ve yüzme havuzları faaliyet gösteremeyecek. Okul öncesi eğitim ise başlayacak.

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca illerin açıklamasını renk ayrımına göre yaptığını ve risklere göre 'kontrollü normalleşme' olacağını belirtti. İller dört faklı grubu ayrılırken düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olacak şekilde belirlendi. 81 ilin tablosuna bakıldığında ise güneydoğu ve doğu anadolu bölgeleri mavi renkte yer alırken iç anadolu bölgesi genellikle sarı veya turuncu renkte yer aldı.

Karadeniz kırmızı alarm veriyor!

Karadeniz 1 Mart tarihi ile gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uyarı aldı. Kırmızı renkteki bölge çok yüksek riski grupta yer alıyor. Ordu başta olmak üzere Giresun, Tokat, Rize gibi iller takip ediyor.

Kabine toplantısının düzenlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı kontrollü normalleşmenin adımlarından bahsetti. İllere göre ayrılan renk gruplarında orta riskli grupta yer alan illerde hafta sonu yasakları kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu yasakların pazar günü devam edeceğini açıkladı. Tüm yurtta uygulanacak kısıtlamalar arasında ise hafta içi uygulanan akşam yasakları devam edecek. 21.00 ve 05.00 arasında sürecek kısıtlamalar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tüm yurtta devam edecek.

Vakaların artmasına veya azalmasına göre illerde açılma ve kapanma yaşayacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her il için 15 günlük sıkı takibe gidileceğini söyledi. Sıkı takip sonucuna göre illerde vaka artışı artarsa eğer kademeli normalleşme kapsamına giren iller tekrar kapanma yaşayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasakların kaldırılması ile halkın rehavete kapılmamasını ve Türkiye haritasının tamamen mavi olması gerektiğini belirtti.

Edine ili ise şu an çok yüksek riski grupta yer alırken vaka oranlarının yüksek olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından belirtildi. Edine ili 1 Mart tarihinde yayınlanan haritaya göre kırmızı bölgede yer alırken şehirde kısıtlamalar devam edecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ise iller risk gruplarına ayrılarak işletmelere koyulan kurallar doğrultusunda devam edecek. Kafe ve restoran tarzı işletmeler yüzde 50 kapasite ile müşteri alırken, hizmet vereceği saatler sabah 07.00 akşam 19.00 olacak.

İstanbul’da yükseliş devam ediyor!

İstanbul’daki yükseliş endişe verirken vaka oranı 89,9’a yükseldiği görüldü. İstanbul vaka sayılarının arttığı iller arasında 11. sırada kendini gösterdi.

Hafta içi akşam sokağa çıkma yasağı devam ederken muaf yerler ve kişiler listesi ise aynı şekilde kontrollere uyarak gerekli esasların yerine getirilmesi durumunda devam edecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50