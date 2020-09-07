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Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 19:12
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
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T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek durumlar merak etmektedir. Bilindiği üzere pandemi nedeni ile sürücü kursları başta olmak üzere pek çok kurum geçici süre ile kapanmıştı. Sürücü kurslarının tekrar açılması ile birlikte kayıt ve ehliyet durumunu intenetten sorgulama merak edilen konular arasında yerini aldı. T.C. kimlik numarası ile yapılacak sorgulamaların hemen hemen hepsi e-Devlet üzerinden yapılabilirken e-Devlet şifresi olmayan vatandaşlar en yakında ki PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında tek kullanımlık şifrelerini alabilirler.

Ehliyet nasıl alınır?

  • Ehliyet kurslarından tercih edilene kayıt yaptırılır.
  • Kursun belirlediği tarihlerde teorik dersler başlamaktadır. Dersler başladıktan sonra ilk olarak teorik derslere girilmesi gerekir.
  • Yaklaşık iki hafta süren teorik derslerden sonra bu dersler ile ilgili teorik sınava yapılır.
  • Teorik sınavda belirlenen taban puanın üzerinde not alan adaylar direksiyon dersi alırlar. Haftalık direksiyon dersi eğitim saati kurstan kursa farklılık gösterir.
  • Direksiyon dersler bitince adaylar direksiyon sınavına girerler. Adayların toplamda dört sınav hakkı vardır.
  • Sınav esnasında öğrencilerin yanında bulunan jürilerin kararı sonucunda kursiyerler ehliyet alabilirler.

Ehliyet sınavı teorik dersleri hangileridir?

  • İlk Yardım (12 soru)
  • Trafik ve Çevre (23 soru)
  • Araç Tekniği (9 soru)
  • Trafik Adabı (6 soru)

Direksiyon sınavında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  • Emniyet kemeri takmamak
  • Trafik ışıklarını ve sembollerini ciddiye almamak
  • Trafik polisinden gelen komutları ihmal etmek
  • Geçilme kurallarını ihlal etmek
  • Sinyal vermemek
  • L park sırasında sıkıntı yaşamak
  • Arabayı park edememek

Bu durumların yaşanması anında görevliler sizi araçtan indirerek başlangıç noktasına geri dönerler ve başarısız sayılırsınız.

Kimlik kartı ile trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?

Kimlik kartı ile trafik cezası sorgulamak için Emniyet Genel Müdürlüğü resmi intenet sitesine girilerek trafik sorgulaması bölümünden gerekli adımlar takip edilerek trafik cezaları sorgulanabilir.

Trafik cezası nasıl ödenir?

  • Özel bankalar veya kamu bankalarının şubeleri
  • Bankaların mobil uygulamaları, intenet şubeleri veya ATM’ler
  • e-Devlet
  • PTT şubeleri

e-Devletten trafik cezası nasıl ödenir?


e-Devlet hesabına giriş yapıldıktan sonra arama motoruna ‘vasıta plakasına yazılan ceza’ veya ‘sürücü belgesine ve şahıslara yazılan cezalar’ yazılarak işlem yapılması gerekir. Sayfa açıldıktan sonra kart bilgilerinizi sisteme girerek ödeme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden ilan edilmektedir. Geliştirilen yeni sistem ile birlikte bilgisayar üzerinden yapılan teorik sınav, sınav sonunda matikler üzerinden anında öğrenilebilirken direksiyon sınavında parkuru tamamlayanlar ehliyetlerini alabilmektedir.

Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Ehliyet sınavı 2 aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk sınav teorik sınavdır ve sınav sonucu sınavın bitimi ile birlikte öğrenilebilir. Ehliyet sınavının ikinci aşaması ise direksiyon sınavıdır. Direksiyon sınavında ise parkuru başarı ile tamamlayan adayların sistemde ehliyet alabilmeleri için 15 gün beklemeleri gerekir. 15 günün sonunda gerekli ödeme işlemleri yapıldıktan sonra ehliyet sahibine verilir.

Sürücü belgesi bilgileri nasıl sorgulanır?

  • İsim ve soy isim
  • Ehliyetin veriliş tarihi
  • Sürücünün aday sürücü olup olmadığı
  • Ehliyetin yeni tipte olup olmadığı
  • Sürücü belgesinin sınıfları

Sigara cezası nasıl sorgulanır?

e-Devlete giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ceza sorgula yazılarak kişinin adına kesilen cezaların hepsi sorgulanabilmektedir.

Boş plaka nasıl sorgulanır?

  • Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Trafik Tescil Şube Müdürlükleri
  • SMS
  • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

T.C. kimlik numarası ile tapu bilgileri nasıl sorgulanır?

e-Devlete giriş yapıldıktan sonra arama kısına ‘tapu bilgileri sorgulama’ yazılır. Çıkan ekranda kimlik bilgiler ile tüm tapu sorgulamaları yapılabilmektedir.

Başkasına ait tapu sorgulaması nasıl yapılır?

Başkasına ait tapu sorgulama işlemi yapılması yasal bir işlem değildir. Kısaca hiç kimse kendisine ait olmayan tapuların sorgulamasını başkaları için yapamaz. Ancak yasal yollarla başkalarının tapu bilgilerine erişim sağlanabilir. Başkasına ait tapu sorgulaması yapılabilmesi için tapu sahibinin sorgulamak isteyen kişiye noter huzurunda vekalet vermesi gerekir. Vekalet işlemi sonrasında kişi elinde ki noter imzalı vekaletname ile asıl tapu sahibinin yerine sorgulama işlemi yapabilmektedir.



Son Güncelleme: 07.09.2020 19:12
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