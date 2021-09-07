Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaça kadar çalışıyor? 2021 Güncel eczane açılış ve kapanış saatleri

Eczaneler sabah kaçta açılıyor?

Birçok vatandaşın aklında yer edinmiş bir soru haline gelen ve araştırılan bir konudur. Genel itibariyle eczanelerin hafta içi ve cumartesi günleri açılış saatleri 09.00’dır. kapanış saatleri ise 19.00. genellikle 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösteren eczanelerin bazılarında bu saatlerde değişiklik olabiliyor. Kapanış saati 18.00 olan eczanelerde bulunuyor.

Öğlen arası eczaneler açık olur mu?

Eczaneler hafta sonu kaça kadar açık olur?

Bazı kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi eczanelerde öğle yemeği molası yoktur. Öğle saatlerinde de eczaneler hizmet vermektedirler.

Alınan karar gereğince eczaneler sadece Cumartesi günü hizmet vermektedir. Pazar günleri, nöbetçi eczaneler hariç diğer tüm eczaneler hizmet dışıdır.

Ek olarak; eczaneler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; 1 Ocak, 19 Mayıs ve 23 Nisan gibi resmi tatil ve günlerde hizmet vermemektedir. Arife günlerinde ise eczaneler yarım gün çalışmaktadırlar.

