Eczaneler kaçta kapanıyor? Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor?

Ülkemizde Covid-19 salgınının etkisinin artmasıyla birlikte yeni tedbirler alındı. Hafta sonu devam eden sokağa çıkma yasağında, eczanelerin çalışma saatleri oldukça merak ediliyor. Konu üzerine Eczacılar Odası daha önce eczanelerin hafta sonu çalışma saatlerini duyurmuştu.

Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul Eczacılar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 5 Aralık 2020 itibariyle her cumartesi uygulanan eczane nöbet sistemi sonlandırıldı. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler, diğer günlerde ise tüm eczaneler 09.00 – 19.00 arası hizmet verecek.

Eczaneler Pazar günleri nöbet sistemiyle çalışıyor. Sizde bölgenizde bulunan nöbetçi eczaneleri intenet üzerinden öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu açık mı?

Eczaneler, hafta sonu nöbetçi eczaneler dışında yalnızca Cumartesi günü açıktır. Eczanelerin cumartesi günü çalışma saatleri ise hafta içi olduğu gibi 09.00 – 19.00 arasındadır.