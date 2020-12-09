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Eczane çalışanı yaşlı adamı kaldırıma fırlattı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 73 yaşında olan ve parkinson hastalığı bulunan Sedat Keskin isimli bir kişi gittiği eczanede çalışan ile tartışınca zorla dışarı çıkartılıp kaldırıma fırlatıldı. Yaşanan bu olay anları güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 20:53
Eczane çalışanı yaşlı adamı kaldırıma fırlattı!
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen olayda 73 yaşında parkinson hastası olan Sedat Keskin, öksürük şikâyeti ile hastaneye giderek muayene oldu. Alınması gereken ilaçları almak için eczaneye gitti. Gittiği eczanede kendisine verilen kağıt ile ilaçları alamayacağı belirtilince başka eczaneye giderek ilaçlarını aldı. Bir süre sonra kendisine ilaçları vermeyen eczaneye giden giderek kendisine verilmeyen ilaçları başka eczaneden temin ettiğini belirterek çalışanlardan sebebini istedi. Eczane çalışanı ile tartışmaya başlayan Keskin tartışmanın alevlenmesiyle Velit Kaya adlı isim çalışan, yaşlı adamı kolundan tutarak eczaneden dışarı fırlattı. Yere düşen yaşlı adamı tekrar kolundan tutarak kaldırıma fırlatan Kaya yaşlı adamın rahatsızlanmasına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı. Velit Kaya isimli yaşlı adam tedavisinin ardından polis karakoluna giderek eczane çalışanından şikayetçi oldu.

'Sana hesap mı vereceğiz' diyerek bana birden saldırdı'

Yaşadığı olayı anlatan Sedat Keskin, öksürüğü olduğu için hastaneye gittiğini korona-virüs olabilir şüphesiyle ilaçları yazılıp eve gittiğini testinin pozitif çıkabilir düşüncesiyle eczaneye oğlunu gönderdiğini ancak eczanenin ilaçları vermediğini belirtti. Elindeki kâğıdın reçete niteliğinde olmadığı ve ilaçları alamayacağı belirtildi. Yaşlı adam Pazartesi işe giderken farklı bir eczaneye giderek oradan ilaçlarını aldı. Eczanede çalışan bayanın Sağlık Bakanlığının verdiği rapor olduğu için ilaçları alabildiğini belirtti. Daha sonra ilaçları vermeyen eczaneye gidip neden verilmediği sorulduğunda adama saldırılarak hesap mı vereceğiz söylemler ile darp edildi.

'Üzerimdeki paltomla kaldırıp karşıdaki kaldırıma attı'

Kendisine saldıran çalışandan şikayetçi olduğunu belirten Keskin çalışanın kendisini eczaneden dışarı fırlattığını yere düştüğünü paltosunu dair yere fırlattığını söyleyerek fenalaştığını hastanede götürülere tedavisinin gerçekleştirildiği sonra karakola giderek şikaytçi olduğunu ekledi. 

'73 senedir ağzımdan bir küfür çıktığını duyan varsa küfür ettiğimi kabul ediyorum'

Velit Kaya'nın olay sırasında kendisine küfür edildiği iddialarının asılsız olduğunu belirten Keskin ben hayatım boyunca küfür söylemedim diyerek kendini savundu.



Son Güncelleme: 09.12.2020 20:53
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliDarp
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