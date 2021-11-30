Eczacı İşçisi kime denir ? Eczacı işçisi maaşı ne kadar ?

Eczacı İşçisi kime denir?
Bir eczane, eczacının yönetiminde teknik olmayan görevleri yapan kişiye denir.
Eczacı maaşı ne kadardır?
Eczacı İşçisi, aylık ortalama olarak 3.360 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 3.880 TL’dir.
Eczane İşçisi olmak için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?
Eczane İşçisi mesleğini yapması için kişiden en az İlköğretim derecesinde eğitim düzeyi beklenmektedir.
Eczacı ne iş yapar?
- İlaç, kimyasal maddeler ve diğer benzer eczacılık malzemelerini etiketlemek
- Alınan ilaçları ambalajlarından çıkartmak ve aynı zamanda depolamak
- Raflara ilaçları yerleştirmek
- Rafları, tezgahları ve diğer alanların temizliğini sağlamak
- İlaç şişeleri, cam laboratuvar şişelerini ve diğer malzemelerin temizliğini sağlamak ve sterilize etmek
- Sınai ve zirai ilaçlar ve benzeri tıbbi olamayan ürünleri siparişe göre hazırlamak
- Cilt bakım ürünleri, makyaj malzemeleri, parfüm ve jilet gibi ilaç olmayan ürünlerin satışını yapmak gibi benzer birçok görevi daha yerine getirmektedir.
Eczacı meslek ana grubu nedir?
Hizmet ve Satış Elemanları
Meslek alt ana grubu nedir?
Kişisel bakım hizmetleri veren elemanlar
Eczacı meslek grubu nedir?
Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar
Eczacı birim grubu nedir?
Mağaza, dükkan ve benzeri yerlerde çalışan satış elemanları
Eczacı İşçisi meslek kodu nedir?
Türk Meslekler sözlüğünde Eczacı İşçisi meslek kodu 5223.91’dir.
Son Güncelleme: 30.11.2021 21:17