İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Ecrimisil nedir, nasıl hesaplanır?

Ecrimisil ücreti, haksız işgal edilen araziye ödenen tazminattır. Ecrimisil hangi durumlarda ödenir? Ecrimisil nasıl hesaplanır? Haberimizde Ecrimisil hesaplama yöntemlerine ve konuyla ilgili ayrıntılara yer verdik. İşte detaylar...

17 Şubat 2021 Çarşamba 18:20
Ecrimisil nedir, nasıl hesaplanır?
Takip Et:

Ecrimisil ücretinin ne olduğu ve detayları merak edilmektedir. Ecrimisil, haksız olarak işgal edilen arazi amacıyla ödenen tazminat oranına denir. Tarım arazilerinden gelir hesaplama yöntemleri bulunmaktadır. Oranlar eksper aracılığıyla hesaplanabilmektedir. Milli Emlak Genel Tebliğ’inde ücret hesaplama hakkında detaylara yer verilmiştir.

Ecrimisil bedeli

Ecrimisil tazminatı oluşturulması için taşınmazın izin, kaçık ve iyi niyet dışında kullanılması gerekir. Şikayette bulunmak için belirli şartlar vardır. Bu davalarda 2 seçenek vardır. Birincisi taşınmaz sahibi ile ilgilidir. Bu kişi, yönetim veya gerçek şahıs olacaktır. Karşı taraf, işgalci konumunda belirleme edilen gerçek veya tüzel şahıstır. Mülke verilen zarar ne olursa olsun işgal, meşru prosedür başlatabilir.

Önek olarak:

  • Kamu kurumuna zimmet edilen bir aracın şahsi amaçlar için kullanılması.
  • Kira kontratı düzenlenmiş bir husustta kontrat bitmiş olsa bile oturmaya devam ediliyor olması.
  • Devlete ait olan bir bölgede rastgele bir şekilde inşaat yapılması.

Ecrimisil nasıl hesaplanır?

Kira ile farklıdır. Bu farklar:

  • Kira ile ilgili borçlarla İcra İflas Kanunu, Ecrimisil ile ilgili olanlara Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ilgilenmektedir.
  • Ecrimisil bedeli, taşınmazın kullanıldığı zaman ile ilgilidir. Bu sebeple prosedürüş hadiseleri kapsar. Kira ise gelecekteki kullanımla ilgilidir.
  • Kiralama yapılırken sözleşme imzalanmalıdır. Ecrimisil irade dışı kullanım olduğu için sözleşmelik bir durum bulunmaz. Bu nedenle tazminat ile ilişkilidir.
  • Kira davaları adli yargı ile ilgilidir. Ecrimisil ise idari mahkemeyi ilgilendirir.

Hesaplama ve Yargıtay

Herhangi bir mülkün haksız kullanıldığına inanan bir taraf, dava açabilir. İşgal gözlemlendiği zaman öncelikle mal sahibi husust sahibini bilgilendirir. Eksperler inceleme yaparlar. Hesaplama yapılan fiyat kira bedelidir. Bu fiyat tazminata eklenir. İşgal zamanı 5 yıldan fazlaysa ehemmiyete alınmamaktadır.

Ecrimisil bedelinin ödenmesi, işgalcinin haklı olduğunu göstermez. Belediyenin kanun gereğince yıkım izni bulunur. Öncelikle gayrimenkul ile ilgili belirleme raporu hazırlanmaktadır. Detaylar tutanağa işlenir. 15 gün süre içinde komite bir karar verir.

Ecrimisil oranı hesaplanırken, varlığın hasardan önceki durumu dikkate alınır.

Hesaplama sırasında miktarı etkileyebilecek faktörler:

  • Haksız kullanım öncesi sağlanan gelir miktarı
  • Bulunduğu husus
  • Arazinin verimi
  • Taşınmazın imar durumu
  • Belediyeler doğrultusunda verilen hizmetlerden yararlanma durumu
  • Çevrede benzer alanlar varsa bunlara biçilmiş oranlar
  • Benzer davalarda alınan eski kararlar
  • Bilirşahıslardan ve alakalı kişilerden alınan bilgiler
  • Hesaplama işlemi, bu unsurlar dikkate alınarak yapılır. Karar verilen miktar işgal eden şahıs tarafından mal sahibine ödenmektedir.

Ödeme işlemi

Şahıs, tebliğ edilen tarihten itibaren bir ay içinde ödemeyi gerçekleştirir. Taksitle ödeme gerçekleştirilebilir. Son ödeme tarihini geçiren kişiler itiraz olmaması durumunda dava zamanından itibaren 15 gün içinde %20 indirimli ödeme yapar. İtiraz varsa bu tarihten itibaren 1 ay içinde vergi ödenmemişse dava açma zamanının bitiminden itibaren 15 gün içinde borcu geri alarak vergi dairesine aktarabilir.

Taksitlendirme işlemi için borç miktarının %25’ni peşin ödemek gerekir. Kalan miktar en fazla 3 taksit yapılır. 

Bedel talebinin ardından mülk işgal edilmeye devam ediyorsa 15 gün içinde hiyerarşik üst doğrultusunda devralınır.

Miktarı hesaplama formülü

Vakit olarak 5 yıl baz alınır.

Haksız kullanım 8 sene olursa,

  • Bilirkişi bedel olarak 10 bin TL,
  • Baz alınan 5 yıllık miktar 8 bin TL olsun,
  • Şahıs 2 bin TL öderse kalan miktar 5 yıl üzerinden hesaplanır. 8.000-2.000 yani 6.000 TL olur.


Son Güncelleme: 17.02.2021 18:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EcrimisilYargıtayTebliğ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 18 - 19 şubat A 101 indirimleri
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 18 - 19 şubat A 101 indirimleri
Diyarbakır'da korkunç olay! Kan davalısıyla karşılaşınca kafasına sıktı
Diyarbakır'da korkunç olay! Kan davalısıyla karşılaşınca kafasına sıktı
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Tren ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Tren ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara 6 bin TL ceza!
2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara 6 bin TL ceza!
18 Şubat vaka verileri açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte 83 can kaybı
18 Şubat vaka verileri açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte 83 can kaybı
Manisa Salihli'de handa bulunan ofise kumar baskını!
Manisa Salihli'de handa bulunan ofise kumar baskını!

Popüler Haberler

Gürcistan’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Gürcistan asgari ücret fiyatları
İş kurmak isteyen gençlere devletten destek paketleri
E-devletten korona aşısı için randevu nasıl alınır?
Diş teli takan hastaneler ve diş teli fiyatları 2021
Kırmızı Oda yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
2021 yılında yoklama kaçağı, asker kaçağı ve bakaya kalanlar için af çıkacak mı?
Tc kimlik kaybolduğunda yapılması gereken işlemler neler? 2021 Kayıp kimlik çıkartma ücreti
Exxen Bir Yeraltı Sit-Com’u oyuncu kadrosu ve karakterleri
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu ve karakter analizi
2021 Cumhurbaşkanı maaşı, milletvekili ve bakanlar ne kadar maaş alıyor?
PUBG Mobile Sezon 11 ödülleri ve tarihi
EBA giriş şifresi nereden, nasıl alınır? EBA öğrenci girişi işlemleri
Koronavirüs salgını gıda yardımı, personel çağırma, seyahat izini için önemli numaralar
Yılbaşı günü paket servis olacak mı, saat kaça kadar olacak? Alkol satışı yasak mı?
Regaib Kandilinde Yasin Suresi okunur mu?
SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2021
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Altın ne kadar oldu? 19 Şubat 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 19 Şubat 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
SGK özel hastanelerdeki fizik tedavi masraflarını karşılar mı? 2021 SGK ile anlaşmalı hastaneler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.