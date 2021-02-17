Ecrimisil nedir, nasıl hesaplanır?

Ecrimisil ücretinin ne olduğu ve detayları merak edilmektedir. Ecrimisil, haksız olarak işgal edilen arazi amacıyla ödenen tazminat oranına denir. Tarım arazilerinden gelir hesaplama yöntemleri bulunmaktadır. Oranlar eksper aracılığıyla hesaplanabilmektedir. Milli Emlak Genel Tebliğ’inde ücret hesaplama hakkında detaylara yer verilmiştir.

Ecrimisil bedeli

Ecrimisil tazminatı oluşturulması için taşınmazın izin, kaçık ve iyi niyet dışında kullanılması gerekir. Şikayette bulunmak için belirli şartlar vardır. Bu davalarda 2 seçenek vardır. Birincisi taşınmaz sahibi ile ilgilidir. Bu kişi, yönetim veya gerçek şahıs olacaktır. Karşı taraf, işgalci konumunda belirleme edilen gerçek veya tüzel şahıstır. Mülke verilen zarar ne olursa olsun işgal, meşru prosedür başlatabilir.

Önek olarak:

Kamu kurumuna zimmet edilen bir aracın şahsi amaçlar için kullanılması.

Kira kontratı düzenlenmiş bir husustta kontrat bitmiş olsa bile oturmaya devam ediliyor olması.

Devlete ait olan bir bölgede rastgele bir şekilde inşaat yapılması.

Ecrimisil nasıl hesaplanır?

Kira ile farklıdır. Bu farklar:

Kira ile ilgili borçlarla İcra İflas Kanunu, Ecrimisil ile ilgili olanlara Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ilgilenmektedir.

Ecrimisil bedeli, taşınmazın kullanıldığı zaman ile ilgilidir. Bu sebeple prosedürüş hadiseleri kapsar. Kira ise gelecekteki kullanımla ilgilidir.

Kiralama yapılırken sözleşme imzalanmalıdır. Ecrimisil irade dışı kullanım olduğu için sözleşmelik bir durum bulunmaz. Bu nedenle tazminat ile ilişkilidir.

Kira davaları adli yargı ile ilgilidir. Ecrimisil ise idari mahkemeyi ilgilendirir.

Hesaplama ve Yargıtay

Herhangi bir mülkün haksız kullanıldığına inanan bir taraf, dava açabilir. İşgal gözlemlendiği zaman öncelikle mal sahibi husust sahibini bilgilendirir. Eksperler inceleme yaparlar. Hesaplama yapılan fiyat kira bedelidir. Bu fiyat tazminata eklenir. İşgal zamanı 5 yıldan fazlaysa ehemmiyete alınmamaktadır.

Ecrimisil bedelinin ödenmesi, işgalcinin haklı olduğunu göstermez. Belediyenin kanun gereğince yıkım izni bulunur. Öncelikle gayrimenkul ile ilgili belirleme raporu hazırlanmaktadır. Detaylar tutanağa işlenir. 15 gün süre içinde komite bir karar verir.

Ecrimisil oranı hesaplanırken, varlığın hasardan önceki durumu dikkate alınır.

Hesaplama sırasında miktarı etkileyebilecek faktörler:

Haksız kullanım öncesi sağlanan gelir miktarı

Bulunduğu husus

Arazinin verimi

Taşınmazın imar durumu

Belediyeler doğrultusunda verilen hizmetlerden yararlanma durumu

Çevrede benzer alanlar varsa bunlara biçilmiş oranlar

Benzer davalarda alınan eski kararlar

Bilirşahıslardan ve alakalı kişilerden alınan bilgiler

Hesaplama işlemi, bu unsurlar dikkate alınarak yapılır. Karar verilen miktar işgal eden şahıs tarafından mal sahibine ödenmektedir.

Ödeme işlemi

Şahıs, tebliğ edilen tarihten itibaren bir ay içinde ödemeyi gerçekleştirir. Taksitle ödeme gerçekleştirilebilir. Son ödeme tarihini geçiren kişiler itiraz olmaması durumunda dava zamanından itibaren 15 gün içinde %20 indirimli ödeme yapar. İtiraz varsa bu tarihten itibaren 1 ay içinde vergi ödenmemişse dava açma zamanının bitiminden itibaren 15 gün içinde borcu geri alarak vergi dairesine aktarabilir.

Taksitlendirme işlemi için borç miktarının %25’ni peşin ödemek gerekir. Kalan miktar en fazla 3 taksit yapılır.

Bedel talebinin ardından mülk işgal edilmeye devam ediyorsa 15 gün içinde hiyerarşik üst doğrultusunda devralınır.

Miktarı hesaplama formülü

Vakit olarak 5 yıl baz alınır.

Haksız kullanım 8 sene olursa,