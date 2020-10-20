Ebul Kasım kimdir, hangi yıllarda yaşamıştır? Gerçek tarihte Ebul Kasım hayatı ve ölümü

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri de Ebul Kasım olmuştur. Dizinin önemli isimlerinden biri olarak karşımıza çıkan karakter ile ilgili izleyiciler araştırmalarına başladılar. Ebul Kasım’ın tarihte ne gibi önemli bir yeri olduğu merak edilenler arasında yer almıştır.

Ebul Kasım Kimdir?

Ebul Kasım Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk dönemin İznik Valisi olarak görev yapmıştır. Hanedanın kurucusu ve ilk sultan Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın hayatını kaybetmesi ardından Fetret Devrinde 3 sene süren bir yönetim gerçekleştirmiştir. Süleyman Şah doğu seferine çıkarken Ebul Kasım’ı devletin başına vekil olarak bırakmıştır.

1086 senesinde Antakya çevresinde Suriye Selçuklu Devleti’nin yöneticisi Tutuş ile karşılaşarak yenilen Süleyman Şah burada hayatını kaybettikten sonra oğlu 1. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan, Büyük Selçuklu’nun Sultanı Melikşah’ın sarayına esir olarak gönderilmişlerdi. Ebul Kasım bu yüzden veliaht olmayınca tahta geçmiş, yönetimini gerçekleştirmiştir. Onun yönetimindeki bu döneme fetret devri denmektedir.

Ebul Kasım'ın ölümü ise Melikşah'ın görevlendirdiği Emir Bozan tarafından olmuştur. İznik kuşatmasından sonra bağlığını bildirmek üzere Melikşah'ın sarayına giden Ebul Kasım buradan eli boş dönmüş, geri dönüş yolunda Emir Bozan'ın askerleri tarafından boğularak öldürülmüştür.