Ebru sanatı nasıl yapılır? Evde ebru sanatı yapabilmek için bilmeniz gerekenler

Kitap cilt süslemeleri, tekstilden moden sanata kadar birçok alanda kullanılan ebru sanatı tekneye alınan özel su üstünden boyalarla oluşturulmaktadır. Desenlerin kağıda aktarılmasıyla yapılan bir sanat olan ebru sanatının Orta Asya kökenli olduğu düşünülmektedir. Osmanlı döneminde Türk hat ustaları ve sanatçıları ebru sanatına yepyeni formlar kazandırması da Türklere özgü bir süsleme sanatı olarak anılmasını sağlamaktadır. 2014 yılında Türkiye önerileriyle UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmiş ve dünya mirası kabul edilmiştir.

Ebru nasıl yapılır?

Özel malzemeler ve tekniklerle uygulanabilen ebru sanatı, tekne içerisindeki su ve suyun yoğunlaşmasını sağlayan kitrelerle eklenir. Geleneksel düzeyde suda yüzey gerilimini arttırabilen kitrelerin yapımında sığır ödü kullanılmaktadır. Günümüzde vegan modellerine de ev sahipliği yapan ebrunun boyasındaysa doğal yöntemlerle toprak veya akrilik boyalar kullanılmaktadır.

Bir resim tekniği olarak ebru

Battal, gelgit, bülbül yuvası, akkase veya hatip gibi farklı çeşitlere sahip ebruda genel itibariyle; açık yeşil, kırmızı veya sarı renkler kullanılmaktadır. Usta – çırak ilişkisiyle geçmişten bugüne aktarılan ebru sanatı için duyulan ilgi her geçen gün artış göstermektedir.

Dünyanın en fazla bilinen resim tekniklerinden ebru, uluslararası sempozyumlarda da konu olmaktadır. Çağdaş sanatçılar ebruyu kolajdaki bir öge veya resim tekniği olarak kullanmaya başladı. Bu noktada ebru sanatı yenilikçi yaklaşımlarla öne çıkıyor. Van Gogh’un Yıldızlı Gece adlı tablosunda ebruya işlemiş olduğu çalışması büyük bir ilgi görmektedir.

Barut Ebrusu keşfedildi

Ebruyu bilim dalı olarak görüp geliştirmeyi amaçlayan usta Hikmet Barutçugil ise Türk ebru sanatının tanıtımını yapabilmek ve yayabilmek için çok sayıda kurs ve seminer gerçekleştirmiştir. London British Museum gibi dünyaca ünlü müzelerde sergiler yapan Barutçugil, 2012’de Art in Action festivalinde ‘Best of the Best’ ödülünü almayı başarmıştır. 2016’da aynı ödülü yeniden almayı başaran Barutçugil, ‘Barut Ebrusu’ adıyla literatüre girdi.

Hobilerinizi eve taşıyın

Ebruya merak duyuyorsanız, atölyede taşımanız gerekmez. Dilerseniz evde hobi köşesi oluşturup ebrularınızı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Ebru yapacağınız köşeyi seçerken mutlaka iyi ışık alması ve oda sıcaklığının iyi olması (20 – 21 derece) yeterli olur. Toz zerreleri dahi ebru desenini etkileyebileceğinden ortamın temiz olması gerekir. İhtiyaç duyacağınız malzemeler ise; masa, tekne, kitre, akrilik boya ve ebru fırçalarıdır. Kirli çalışmayı sevmiyorsanız, kullan – at eldiven takma ve önlük giymeyi unutmamanız gerekmektedir. Bütün sanat dallarında da olduğu gibi malzeme kaliteleri elde ettiğiniz ürünün kalitesini etkilemektedir. Yeni başlıyorsanız piyasalarda hazır ebru setleri kullanabilirsiniz.