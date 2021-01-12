Ebru Baki kimdir, sevgilisi kim veya evli mi? Ebru Baki nereli?

Ebru Baki kim?

ekranlarında hafta içi her gün ‘’ isimli ekonomi programını sunan, bugünkü programında 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

1975 senesinde İstanbul’da doğan Ebru Baki, üniversiteyi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü tamamlayarak bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Stajını Hürriyet Gazetesi ekonomi servisinde yapmıştır. Gazetecilik eğitimini aldıktan sonra Marmara üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İktisat bölümünü okudu. Hürriyet Gazetesi’nde yedi sene çalışan Baki ardından CNN TURK’te ekonomi haberlerinin sunuculuğunu yaptı. Günümüzde ise Habertürk ekranlarında ‘Para Gündem’ programını sunmaktadır.