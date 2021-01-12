İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Ebru Baki kimdir, sevgilisi kim veya evli mi? Ebru Baki nereli?

Habertürk ekranlarında 'Para Gündem' programını sunan Ebru Baki, bugün program sırasında asgari ücretle ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu. Ebru Baki hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 19:13
Ebru Baki kimdir, sevgilisi kim veya evli mi? Ebru Baki nereli?
Takip Et:

Habertürk ekranlarında hafta içi her gün ‘Para Gündem’ isimli ekonomi programını sunan Ebru Baki, bugünkü programında 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Baki kim?

1975 senesinde İstanbul’da doğan Ebru Baki, üniversiteyi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü tamamlayarak bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Stajını Hürriyet Gazetesi ekonomi servisinde yapmıştır. Gazetecilik eğitimini aldıktan sonra Marmara üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İktisat bölümünü okudu. Hürriyet Gazetesi’nde yedi sene çalışan Baki ardından CNN TURK’te ekonomi haberlerinin sunuculuğunu yaptı. Günümüzde ise Habertürk ekranlarında ‘Para Gündem’ programını sunmaktadır.



Son Güncelleme: 12.01.2021 19:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ebru BakiCNN TürkHabertürkPara Gündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketler hafta sonu kaça kadar açık? Bim, Şok, A101 mesai saatleri
Marketler hafta sonu kaça kadar açık? Bim, Şok, A101 mesai saatleri
Çorum'da freni tutmayan kamyon önüne çıkan otomobili biçti!
Çorum'da freni tutmayan kamyon önüne çıkan otomobili biçti!
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!
Tasmasından kurtulan Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı!
Tasmasından kurtulan Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı!
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak! Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'si çalındı
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak! Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'si çalındı
İstanbul'da TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza!
İstanbul'da TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza!

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu yaşı ve oynadığı diziler
2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü tarihçesi
2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? 2021 TOKİ konut başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
Askerlik muafiyeti ve çürük raporu verilen hastalıklar listesi 2021
Edirne askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
4/D TİS görüşmeleri ne zaman yapılacak?
2021 fitre bedeli ne kadar olacak?
Asker ve polisler nöbette namaz kılabilir mi?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Denizli askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
İzmir Çiğli tramvayı nerelerden geçecek, ne zaman hizmete açılacak?
Görünmeyen Misafir filmi konusu ve oyuncuları
Kozmik Işınlar Dünya'nın yanına gelecek, radyasyon oranı artacak iddiası gerçek mi?
7. Koğuştaki Mucize filmi çocuk oyuncu Ova kimdir? Gerçek adı nedir? Nisa Sofiya Aksongur hakkında bilgiler
Exxen platformunda yayınlanacak Yavuz dizisinin oyuncu kadrosu
Rüyada böcek öldürme görmek anlamı ve yorumu
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Gerçek adı ne? Barış Bağcı oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman’ı kim canlandırıyor? Gizem Katmer'in biyografisi
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Ebru Baki kimdir, sevgilisi kim veya evli mi? Ebru Baki nereli?
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmenin anlamları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.