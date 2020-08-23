Ebeveynlerin çocukları ile oynayabileceği oyunlar

Ebeveynlerin çocukları ile geçirecekleri kaliteli zaman çocuğun gelişimi için çok önemlidir. Birlikte yemek yapmak, kitap okumak ve oyun oynamak çocukları mutlu edeceği gibi aynı zamanda onların motor becerilerinin gelişmesine ve öğrenmesine olanak sağlamaktadır.

Çocuğumuz ile oyun oynarken yaş gruplarının içerikleri

Çocukların yaş gruplarının farklı olması, onların oynayabileceği ve öğrenebileceği şeylerin farklı olduğunu göstermektedir. Buna göre:

0-3 yaş aralığındaki çocukların öncelikle ilk gelişimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Oynayacakları oyuncakların ve oyun içerikleri yaşlarına uygun ve öğretici olmalıdır. Ayrıca oyuncakların yutma riskine karşı küçük parçalı olmaması gerekmektedir.

3-6 yaş aralığındaki çocuklar artık ilk gelişimini tamamlamış ve oyun oynamaya hazırlardır. Bu gruptaki çocuklarla mantık oyunları ve spor faaliyetlerinin yer aldığı oyunlar oynanabilir.

6-10 yaş arasındaki çocuklar ile bedensel ve zihinsel gelişime yönelik oyunlar oynanabilir. Bu oyunlar çocukların gelişimi için oldukça önemlidir.

Çocuğumuz ile oynayabileceğimiz oyunlar nelerdir?

Çocuklarınız ile oynayabileceğiniz oyunlar şu şekilde sıralanabilir:

-Saklambaç

-Yerden Yüksek

-Kelime Oyunu

-Kart Oyunları

-Kör Ebe

-Kutu Kutu Pense

-Sessiz Sinema

-Beş taş, yedi taş ve yedi kule oyunları

-Kovalamaca

-Nesi var