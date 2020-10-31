E Tebligat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?

İlgili belgelerin Elektronik Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak ilgili personele elektronik ortamda gönderilmesi bildirimidir. Fiziksel bildirim belgesi ile elektronik iletişim belgesi arasında hiçbir fark yoktur. 2016 yılı itibarıyla bazı kuruluşlar ve kişiler elektronik bildirim sistemlerini kullanmaya zorladı. Kurum ve kişiler, yükümlülükten itibaren bir ay içinde elektronik bildirim adresini almak zorundadır. Bu prosedürlere uymayanlar cezai yaptırımlara tabi tutulacak.

E-TEBLİGAT NE ANLAMA GELİR?

Gelir vergisi mükellefleri, yani ticaret, tarım veya diğer mesleklerden gelir elde edenler için elektronik bildirim sistemi kullanılmalıdır. Ancak, vergi yükümlülüğü olmayan çiftçiler ve diğer vergi yükümlülüğü olan çiftçiler için sistemin kullanılması zorunlu değildir ve gönüllü olarak başvurabilirler.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NE DEMEKTİR?

Bu, size elektronik bildirimler göndermek isteyen kişilerin kullandığı adrestir. Adres yalnızca PTT tarafından belirlenir. Aynı adreste kimse yok. Oluşturulan adres kişinin kendisi tarafından belirlenemez. Çünkü adres, sisteme kayıtlı numara ile ilgili 15 haneden oluşmaktadır. Bu nedenle elektronik tebligat adresi PTT'nin kendisi tarafından belirlenir.

UETS NE ANLAMA GELİR?

PTT, elektronik tebligat işlemlerini gerçekleştirmek için Ulusal Elektronik Bilgilendirme Sistemi adına UETS kurdu. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren UETS, PTT tarafından işletilmekte olup, güvenliği PTT tarafından sağlanmaktadır. Bildirim yapmaya yetkili tüm makamlar, elektronik ortamda bildirim göndermekle yükümlüdür.

UETS Başvurusu Nasıl Yapılır?

UETS uygulaması kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiler ve gerçek kişiler için farklıdır. Ancak bu üç koşulun, yükümlülüğün başlamasından itibaren 1 ay içerisinde PTT için geçerli olması gerekir. UETS online başvuruları yalnızca elektronik bildirim kullanma zorunluluğu olmayan gerçek kişiler tarafından yapılabilir. Elektronik bildirimleri kullanmak zorunda olanlar doğrudan PTT şubelerine başvurabilirler.

UETS Başvurusunda İstenen Bilgi ve Belgeler

Elektronik tebligat kullanımını zorunlu kılan kamu kurum ve kuruluşlarının gerçek ve tüzel kişilerinin başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:

Gerçek kişi başvurusu yapılırken gerekli olan bilgiler bir Türk vatandaşı, kimlik numarası ve diğer tanımlayıcı bilgilerdir. Başvuru sürecinde gerçek yabancı kişinin talep ettiği bilgiler yabancı kimlik numarası ve diğer tüm kimlik bilgileridir.

Başvuru sürecinde merkezi sicil kayıt sistemine kayıtlı tüzel kişilerden istenen bilgiler Mersis numarası ve diğer sistem bilgileridir. Başvuru sürecinde Mersis'e kayıtlı olmayan tüzel kişilerin talep ettikleri bilgiler kayıt sistemlerine ait bilgilerdir.

Başvuru sürecinde kamu kurum ve kuruluşları ile diğer işçi sendikalarının ihtiyaç duyduğu bilgiler, ulusal kuruluşların merkezi kayıt sistemindeki sayı ve diğer sistem bilgileridir. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi kayıt sistemine kayıtlı olmayan kamu kurum ve kuruluşları, sistemleriyle ilgili bilgileri gireceklerdir.

Elektronik bildirim kullanma zorunluluğu olmayan gerçek veya tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk vatandaşlık kimliği ve kimlik numarası, pasaport, kimlik kartı veya diğer resmi belgeler için başvurmak için gerekli bilgi ve belgeler elektronik imza olarak belirlenir.

Türk vatandaşı olmayan yabancılar için başvuru yapmak için gerekli bilgi ve belgeler, yabancının kimlik numarası ve mavi kart numarası pasaport veya elektronik imza olarak kabul edilmiştir.

Tüzel kişiler ise başvurmak için takip edecekleri sistem bilgilerini kullanır.

E- TEBLİGAT KULLANMANIN AVANTAJLARI

Elektronik bildirimi kullanmanın en büyük avantajı, veri koruma ve bilgi güvenliği açısından büyük faydalar sağlamasıdır. Yazılı olarak saklanan ve yayınlanan belgeler herhangi bir zarara uğrayabilir, ancak elektronik olarak gönderilen bildirimlerin zarar görmesi kâğıt biçiminde saklanan belgelere göre daha zordur. Aynı zamanda elektronik bildirim sistemi zamandan tasarruf sağlayabilir. Belgeleri daha hızlı göndermek için elektronik bildirim sistemini kullanın.

E- TEBLİGAT ADRESİNE NASIL ERİŞİLİR?

E-TEBLİGATLARA NASIL CEVAP VERİLİR?

Elektronik bildirim adresine çeşitli yollarla erişilebilir. Siteye giriş yapan kullanıcılar e-devlet kapısını doğrulayarak sisteme giriş yapabilirler. Ayrıca, sisteme erişim için güvenli bir elektronik imza kullanılabilir. Bu bilgilere erişemeyenler, PTT'den bir defalık doğrulama kodu alabilirler. Bunun için, PTT tarafından sağlanan telefon numarasına bir metin mesajı göndermek gerekir.

UETS aracılığıyla gelen bildirimlere yanıt verilemiyor. Bildirimlere yanıt vermek için kayıtlı bir e-posta sistemi kurulmuştur. Sistem PTT tarafından sisteme alınmıştır.

E-Tebligat Sistemine Kayıt Olmamanın Cezası Var Mı?

2016 yılı itibarıyla mükellefler elektronik bildirim sistemine geçmek zorunda kalmıştır. Bu sistemi kullanmayan mükellefler ihlallerden cezalandırılacaktır. Elektronik ihbar sistemini kullanmayan ancak 1.300 TL para cezası ödemek zorunda olan birinci sınıf işadamları ve serbest meslek sahipleri. 2. Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve basit yöntemlerle kazanan çiftçiler 660 TL para cezasına çarptırılacak. Bu şartlara uymayanlar 330 TL para cezasına çarptırılacak.

E-Tebligat Alındığından Nasıl Haberdar Olunur?

İlk olarak, kişinin bildirimleri almak için elektronik bir bildirim talebi göndermiş olması gerekir. Bundan sonra elektronik bildirim alabilmek için sisteme kayıtlı bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Sistemde elektronik bildirim talep bildirimi ayrıca belirlenen telefon numarasına SMS ile veya belirlenen e-posta adresine e-posta gönderilerek bildirilir. Bildirim, düzenlenip gönderildikten 5 gün sonra teslim edilmiş sayılır.

UETS Delili Ne Demektir?

UETS sistemi üzerinden gönderilen bildirimde, bildirimin gönderen kuruluştan ulusal elektronik bildirim sistemi tarafından alındığını belirten UETS tarafından oluşturulan elektronik sertifika imzası kayıt altına alınır ve bildirimin teslim edilmiş, okundu ve gönderilmek üzere bildirilmiş sayılır. E-bildirim adresi. Bu kayıtlar PTT tarafından 30 yıl süreyle saklanır. Kayıtlar ayrıca UETS sevkiyat kanıtı olarak da adlandırılabilir.

E Tebligat Adresini Kullanıma Kapatma

Halen elektronik bildirim sistemini kullanmaya ihtiyaç duyan kurum, kuruluş ve gerçek kişiler elektronik bildirim adreslerini kapatamazlar. Ancak, yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde bir ay içinde PTT başvurusu yapılması halinde elektronik tebligat adresi kapatılabilir. Bildirim alındıktan sonra bir ay içinde adres kapatılacaktır.

Kurum Avukatları Çalıştıkları Kurum Adına Gelen Tebligatlara Nasıl Erişebilir?

Öncelikle, avukatın elektronik tebligat adresini, çalıştığı birimin elektronik tebligat adresi ile değiştirmesi gerekmektedir. Bunun için illerindeki Asliye Mahkemesi Adli Komite başkanına başvurmaları gerekir. Avukatlar, elektronik tebligat adresini değiştirerek, kurumun aldığı bildirimleri kolaylıkla anlayabilir. Görevlerini yeniden değiştiren avukatlar, yeni görev biriminin elektronik tebligat adresine ve kendi elektronik tebligat adresine ihtiyaç duyar.

E-Tebligat Göndermek Ücretli Mi?

Elektronik bildirim göndermek için adres açmak ücretsizdir ve gönderilen elektronik bildirim sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, gönderilen bildirim 25 MB'tan küçük olmalı ve gönderenin hesapta yeterli bakiyesi olmalıdır. Elektronik tebligat hizmetinin ücreti ile ilgili detaylı bilgi, PTT web sitesinde yayınlanan PTT Kep (kayıtlı e-posta hizmeti) ücret listesinde yer almaktadır. Bu listeye göre her elektronik bildirim için gönderim ücreti 4,5 Türk Lirası'dır. Bir seferde 25 megabayta kadar elektronik imza elektronik bildirim mesajı gönderebilirsiniz.

E-Tebligat Nasıl Çalışır?

Elektronik bildirim sistemi, sisteme giriş yapma, mesaj hazırlama, kanıt oluşturma, zaman damgası alma, UETS posta kutusuna gönderme, e-posta varış kanıtı, SMS ve e-posta bildirimi, e-posta okuma ve kanıt okuma adımlarını tamamlayarak çalışır.

Sisteme giriş yapmak için kullanıcı paneline kullanıcı adı ve şifre girilir. Daha sonra doğrulama, elektronik veya mobil imza kullanılarak SMS veya kimlik doğrulama yoluyla gerçekleştirilir. Bu şekilde PTT UETS hesabınıza erişebilirsiniz. Daha sonra gönderilecek UETS mesajı gönderici tarafından hazırlanır ve elektronik imza ile imzalanır. PTT, mesajın oluşturulduğuna ve PTT tarafından gönderilen mesajın alındığına dair kanıt oluşturur. Gönderen isterse sistemi inceleyebilir. Gönderilecek mesaj PTT tarafından elektronik imza, tarih damgalı ve zarflanmış olarak imzalanır. Mesaj daha sonra alıcının e-bildirim hesabına gönderilir.