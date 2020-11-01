E-Tebligat Nedir? Nasıl Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

TEBLİGAT NEDİR, NASIL YAPILIR?

Öncelikle Türkiye'deki anlamı, kullanım şekli ve amacına lütfen dikkat ediniz. Bildirim, kelimenin tam anlamıyla Arapça anlamına gelir ve durumu açıklayan yazılı bir belgeye veya resmi belgeye atıfta bulunur. Ülkemiz kanunlarına göre bildirimler cep telefonu ile e-posta ve SMS yoluyla gönderilmektedir.

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren elektronik tebligat çalışması yürürlüğe girmiştir. Elektronik bildirimin ardından ilgili SMS cep telefonuna gönderilecektir. Yani bu kısa mesajlar vergi mükelleflerini ücretsiz olarak bilgilendirebilir. Elektronik bildirim SMS'i ücretsiz olmasına rağmen, e-postaya kayıt olmak için gerekli olan SMS ücretlidir. Bu konu hakkında kapsamlı bilgi daha sonra sağlanacaktır.

E-TEBLİGAT NEDİR?

Elektronik bildirimin tanımı; sadece vergi mükellefine e-posta ile bildirimde bulunmak için vergi dairesine gönderilecek belge ile doldurulması yeterlidir. Elektronik bildirimin e-posta veya e-posta ile gönderilmesinden sonra 5 gün geçmesi durumunda ilgili vergi mükellefi tarafından tebliğ edilmiş sayılır. Bu konudaki hukuki dayanak ve gerekli açıklamalar 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 456 ve 213. maddeleri de bu konuda bilgi vermektedir. Elektronik tebligat sistemi, burada öngörülen yasal kurallara uygun olarak vergi ödemekle yükümlü kişileri dijital olarak bilgilendirmek için kullanılmaktadır.

E-TEBLİGATIN FAYDALARI

Elektronik Tebligat avantajlı bir sistemdir. Bu avantajlar:

Alıcılara bildirim kanunu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenen elektronik bildirimleri göndermek için ulusal elektronik bildirim sistemini kullanmak pratiktir.

İşlemler, e-posta yoluyla göndermekten çok daha hızlıdır.

Bu, kişisel verileri korumanın güvenilir bir yoludur.

Mükelleflerine daha iyi hizmetler sağlanır.

Gönderilen dosyalar bütünlük açısından güvence altına alınmıştır.

Hasar görmeyecek. Bu ekosistem için faydalıdır.

Gereksiz kâğıt israfı yok. Basılı bildirimler ücretlidir ve elektronik bildirimler ücretsizdir.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Nedir? (UETS Tebligat)

Ulusal elektronik bildirim sisteminin tanımı aşağıdaki gibidir:

PTT tarafından 7201 numaralı tebligat numarası değişikliğinde 7nci maddede belirtilen elektronik tebligat işleminin gerçekleştirilmesi için kurulan ulusal elektronik tebligat sistemidir ve güvenliğinden aynı kurum sorumludur. Ulusal elektronik bildirim sisteminde UETS kısaltması kullanılmaktadır. UETS 1, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Önemli not: PTT, UETS adreslerini sağlayabilen tek yasal kurumdur. Başka hiçbir kuruluş ilgili adresi sağlayamaz.

Kimler E-Tebligat Başvurusu Yapmak Zorundadır?

Vergi Usul Yasasının (VUK) 107 / A Maddesine göre, bir e-posta adresi kullanması gereken kişileri belirlenir. Bu insanlar:

Mesleki, ticari ve zirai gelir üzerinden gelir vergisi ödemekle yükümlü olanlar,

Kurumlar vergisi ödemekle yükümlü olanlar.

Ayrıca elektronik bildirim almak isteyenler için zorunlu olmamakla birlikte kendi tercihlerine göre de alabilirler. Ayrıca 2019 elektronik bildirim başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz. Pratik bir şekilde vergi ödemesi gerekmeyen çiftçiler ile basit yöntemlerle gelir hesabı yapabilen gelir vergisi mükelleflerinin elektronik tebligat adresi almasına gerek yoktur.

E-Tebligat Başvuru Süresi

Elektronik tebligat için başvuru zamanı, zorunlu tebligat başvurusundan sonraki ilk aydır. Bildirim alması gereken ilgili birlik, kurum veya kuruluşların en geç bir ay içinde PTT'ye başvurmaları gerekmektedir. Bu sürenin sonunda cezanın nedeni vardır. Son bölümde para cezaları hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

E-Tebligat Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Elektronik tebligat başvurusu yoluyla bildirim almak için gerekli evraklar hakkında bilgiler aşağıdadır. Bu işlem için gerekli belgeler şunlardır:

DETSIS (Ulusal Kuruluşların Merkezi Kayıt Sistemi) kapsamındaki kamu kurumları ve sendikaların özel numaraları ve sistem bilgileri,

Bilgileri MERSİS'e (Merkezi Kayıt Sistemi) kayıtlı olan tüzel kişinin MERSİS numarası ve sistem bilgileri,

MERSİS'e kayıtlı olmayan kullanıcılar için kayıt sistemine ait veriler,

T.C.kimlik numaraları dahil olmak üzere Türk vatandaşlarının gerçek kimliğine ilişkin bilgiler,

TC vatandaşı olmayan gerçek kişinin yabancı kimlik numarası ile birlikte ibraz edilen kimlik bilgileridir.

Ayrıca PTT gerekli gördüğü durumlarda başka belge ve / veya bilgi talep edebilir.

E-Tebligat Ön Başvuru

Elektronik tebligat başvurusu için ön başvuru yapmak için gerçek kişi olmak gerekmektedir. Ulusal Elektronik Bildirim Sisteminin ön başvuru penceresinden intenet üzerinden gerçek kişiler giriş yapabilirler. Ön başvuru numarası almak için gerekenler şunlardır:

Elektronik İmza,

E-devlet

Ön başvuru numarasını almak için mobil imzayı kullanabilirsiniz.

Ön başvuru numarası alındıktan sonra işlem tamamlanmış sayılmaz. Bu numara ile PTT acentesine kimlik ispatına yönelik belge ve bilgiler talep edilerek başvuru yapıldı. PTT'de gerekli adımlar tamamlandıktan sonra elektronik tebligat başvuru süreci sona erer.

E-Tebligat Online Başvuru

E-Tebligat PTT Başvuru

Elektronik tebligat başvurusu sadece gerçek kişi tarafından yapılabilir. Gerçek kişiler UETS üzerinden e-imza, e-devlet veya mobil imza bilgileri yardımıyla intenet üzerinden hesaplarını açıp kullanabilirler. Bu durumda PTT merkezine gitmeye gerek yoktur.

Gerçek kişi PTT aracılığıyla elektronik tebligat başvurusunda bulunmak zorunda kalmadan başvurduğunda gerekli evraklar aşağıdaki gibidir.

Başvuru yapmasına gerek olmayan Türk vatandaşları için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya Yasal bir belge veya pasaport veya elektronik imza gereklidir.

İbraz edilmesi gereken kimlik, kimlik numarasını içerir.

Türk vatandaşı olmayanlar için başvuru ve belge gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Güvenli bir elektronik imza, pasaport veya mavi kart numarası ve yabancı kimlik numarası gereklidir.

E-TEBLİGAT GİRİŞ

Elektronik bildirim için giriş yapmak isteyenler aşağıdaki adreslere başvurabilirler: https://intvrg.gib.gov.tr

http://etebligat.ptt.gov.tr

Elektronik bildirimlerle ilgili tüm bilgiler Ptt UETS sayfasından edinilebilir. Elektronik bildirim için telefon numarası 444 17 88'dir. Mükellefler bu adresten giriş yaparak işlem yapabilirler. Daha önce aynı adres üzerinden bildirilen elektronik bildirim talepleri için bildirim formundaki bilgileri değiştirebilirler.

E-TEBLİGAT ÇIKIŞ

Elektronik bildirim sistemine girdikten sonra çıkış yapamayacaksınız. Çok özel ve / veya zorunlu durumlar hariçtir. Geri çekilebilecek zorunlu durumlar aşağıdaki gibidir:

Ölüm

Gaiplik

Tüzel kişilerin ticaret sicil kayıtlarını silmesi.

E-Tebligat Cevap Usulü

Gerekirse, elektronik bildirimi yanıtlamak için kayıtlı e-postayı (KEP) kullanabilirsiniz. UETS üzerindeki iletişime aynı şekilde cevap vermek mümkün değildir. Bu nedenle TÜRKKEP, KEP sistemi kullanılmaktadır. TÜRKKEP KEP, UETS ile birlikte kullanılan resmi olarak onaylanmış tek sistemdir.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) NEDİR?

Kayıt e-posta (REP) tanımı; tüm resmi belgelerin ve bu belgeler ile ilgili yazışmaların bildirilmesi için bir sistem olarak yapılabilir. Bu sistemde alıcının ve gönderenin kimlikleri net bir şekilde görülebilmektedir. Gönderilen belgede hiçbir değişiklik yapılamaz.

KEP Sistemi Kullanmanın Avantajları Nedir?

KEP sisteminin avantajları aşağıdaki gibidir:

KEP hızlı bir yöntemdir.

KEP güvenilirdir

Bu, elektronik bildirimlere yanıt vermenin en kolay yoludur.

KEP, yasal olarak kabul edilmiş bir yöntemdir. Bu şekilde iletişim yasal delil olarak kullanılabilir.

KEP ile UETS arasındaki yazışma 30 yıl geçerli bir delildir.

E-Tebligat Başvuru Formundaki Adrese Nasıl Girilir?

Elektronik bildirim başvuru formunda belirtilen e-posta adresini girme yöntemi aşağıdaki gibidir:

E-devlet şifresi ve kimlik doğrulama yolu,

Elektronik İmza

PTT'den alınan şifre kullanılarak, telefona gönderilen tek seferlik doğrulama kodu kullanılabilir.

UETS Başvurusu Ücretli Midir?

UETS başvurusu için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Adres ücretsiz olarak verilmektedir.

Önemli not

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmetleri Ücretli Midir?

: Ödeme yapması gereken kişilere ödeme yapılmaması tavsiye edilir.

KEP hizmetleri ücretlidir. Bu konudaki son geçerli yıllık tarife koşulları aşağıdaki gibidir:

PAKET ADI KEP KEP+E-İMZA KEP Adresi 60 TL 230TL Gönder 20 90 TL 260 TL Gönder 50 130 TL 300 TL Gönder 100 200 TL 370 TL Gönder 250 390 TL 560 TL Gönder 500 700TL 870 TL Gönder 1000 1300 TL 1470 TL

KEP ADRESİ EK HİZMETLER

Virüs Tarama Ücretsiz Aktivasyon parolası Ücretsiz E-posta Yollama Ücretsiz SMS (1 Adet) 13 TL Adres Başına 1 İşlem Ücretsiz Adres Başına Ek İşlem 25 TL

MÜŞTERİ YERİNDE HİZMETLER

Yerinde Hizmet 160 TL

KEP KUTUSU ALANI ( Yıllık)

0-100 MB Ücretsiz 101-500 MB 50 TL 500 MB İlave Alan 50 TL

SMS PAKETLERİ

100 MB 12 TL 500 MB 50 TL 1000 MB 80 TL

E-Tebligat Ceza İşlemleri

İşlem doğru yapılmazsa cezai yaptırımlar için elektronik bildirim kullanılacaktır. Vergi mükellefi bildirimde belirtilen yükümlülüklere uymazsa para cezasına çarptırılır. Vergi Usul Kanunu'nun 148.149. ve Mükerrer Madde 257. maddelerine göre, bu cezalar Kanunun Mükerrer 355. maddesinde düzenlenmiştir. Maliye Bakanlığı'na bağlı Devlet Vergi İdaresi Başkanlığı'nın 456 sayılı Genelgesinde ihlallere ne zaman ceza verileceği açıklanıyor. Bu nedenle, belirtilen süre içinde müracaat etmeyen mükelleflerin kendilerini elektronik bildirim sistemine dahil etmeleri gerekse de, yine de usulüne uygun olmayan şekilde cezalandırılacaklar.