E-Sgk şifre almak ve sgk şifre değiştirme işlemleri

E-sigorta şifresi olarak da bilinen SGK şifresi, çalışanların sigorta giriş çıkış veya aylık prim ve hizmet beyannamelerini elektronik ortamda göndermek için işverenlere verilen şifredir. Tabii ki, sigortaya katılmak için bir sosyal güvenlik kurumunda kayıtlı bir işyerinizin olması gerekir. Sadece bir işyerine kaydolmak, sigortaya girmek için yeterli değildir. Bildirim sisteminden SGK'ya sigorta girişi yapabilmek için ayrıca e-SGK şifresi almanız gerekmektedir.

SGK Şifresi Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

SGK şifre başvuru süreci artık intenet üzerinden tamamlanabilir. İşyeri tescil başvurusu sırasında da e-bildirge kullanıcılarını da tanımlayabilirsiniz.

E-bildirge şifre başvuru formunu, sözleşmeyi vb. Sosyal güvenlik kurumuna bildirmenize gerek kalmadı. İşyeri tescil uygulamasında, sistem e-bildirge kullanıcısı olarak tanımladığınız kişi için bir şifre oluşturacak ve kullanıcı e-devlet şifresi ile giriş yaparak şifreyi kolayca görüntüleyebilecektir.

SGK şifre kullanıcıları adına e-bildirge şifrelerinin oluşturulması için tüm işyeri yöneticilerinin e-sigorta sözleşmesi onayı alması gerekmektedir. Yönetici onayladıktan sonra şifre artık e-devlet sisteminde görüntülenebilir.

SGK Şifre Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İlk kez kaydedilen dosyalar için, e-SGK şifresi yukarıda açıklandığı gibi alınmalıdır. Ancak ileride şifre kullanıcısı değiştirilirse veya alt taşeron için e-bildirge kullanıcı şifresi alınacaksa ilgili sosyal güvenlik merkezine başvurmak için e-bildirge şifre talep formu eskisi gibi kullanılmalıdır.

E-bildirge şifre formunu SGK'ya gönderebilir veya posta veya kargo ile işyerinizin sosyal güvenlik merkezine gönderebilirsiniz. SGK şifresinin alınma süreci e-devlet sistemine aktarıldığı için posta ile göndermede sorun yaşanmamaktadır.

SGK Şifre Formu ve Sözleşme Önekleri

Yukarıda bahsedildiği gibi E-SGK işyeri kayıt başvurusunda kayıt başvurusu sırasında elektronik beyan kullanıcısı tanımladıysanız, SGK şifre başvuru formunu göndermenize gerek yoktur. E şifre almak için sadece e-devlet tarafından sağlanan aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

E-Bildirge Şifresi E-Devletten Nasıl Alınır?

Sistemde işyeri şifresi tanımlandıktan sonra e durum şifresi ile SGK şifresini kolayca görüntüleyebilirsiniz. Devlet sisteminden SGK şifresini kontrol etmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin;

www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapmak için telefon numaranızı ve e-devlet şifrenizi kullanınız.

Sosyal güvenlik kurumu bölümüne gelin.

E-SGK işlemleri alt menüsüne gidin.

Burada, E-SGK şifre seçeneğini seçin ve ardından "Uygulamaya Git" deyiniz.

SGK için şifre sorgulaması sonucunda aşağıdakine benzer bir ekran göreceksiniz.

Görüldüğü üzere SGK şifre alma e-devlet sorgulamasının ardından adınıza tescil edilmiş tüm işyerlerinin;

İşyeri kodu,

İşyeri sicil numarası,

Unvanı,

İşyeri şifresi,

Sistem şifresini görüntülemiş oluyorsunuz.

SGK Şifre Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

SGK e şifre sorgusu üzerinden "kayıt yok" uyarısını görürseniz bu, adınızda şifre tanımlamasının tamamlanmadığı anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için bağlı olduğunuz sosyal güvenlik merkezinden yardım almanız gerekmektedir.

E-SGK kullanıcı şifresini elektronik bildirim sistemi üzerinden her zaman değiştirebilirsiniz. İlk defa şifre alıyorsanız SGK bildirim sisteminden aldığınız mevcut şifreyi e-devlet sistemi üzerinden değiştirebilirsiniz.

İşyeri E SGK E Bildirge Yetkili Değişikliği Nasıl Yapılır?

İşyerinin yetkisi değiştirilmişse SGK şifresinin de yeni bir yetkili kişiye devredilmesi gerekir. İşyerinin e-bildirge şifresini başkaları adına değiştirmek için sosyal güvenlik kurumuna dilekçe vermeniz ve şifreyi almak için yeni yetkili kişi adına SGK şifre başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra şifreyi SSK olarak değiştirebilir ve yeni kullanıcı için kayıt açabilirsiniz. E-devlet üzerinden yeni yetkili adı ile tanımlanan SGK şifresini alabilirsiniz.

SGK E-Bildirge Şifremi Unuttum Nasıl Yenileyebilirim?

SGK'ya yeni bir formda başvurmanız ve eski şifreyi iptal etme talebinde bulunmanız gerekecektir. Ancak artık öyle değil. E-devlet sistemine giriş yaparak işyerinin şifresini kolayca kontrol edebilirsiniz.

İSG Kâtip Giriş Yetkiniz Yok Ne Demek?

Bildiğiniz gibi 6331 sayılı Kanun, işyerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirmektedir. İş güvenliği uzmanları, iş güvenliği ile ilgili işlemleri de SGK e-bildirge sistemi ile entegre ederek İSG personel sistemi üzerinden takip etmektedir. Sosyal güvenlik kurumu tarafından işyeri için tanımlanan e-bildirge yetkilisi ile İSG katibinden gelen e-bildirge yetkisi girişi ayrı kişiler ise bu giriş yapılamaz. Öneğin şifrenin yasal temsilci adına tanımlandığı ve işyeri görevlisinin giriş yapmak için İSG sisteminde T.C. numarasını kullandığı belirtilirse sisteme giriş yapamayacaktır.

Ayrıca işyeri görevlilerinin T.C. numaraları ve yetkili personel kimlik bilgileri eski belgelerde detaylı olarak tanımlanmadığı için sisteme girilemez. İSG katip sistemine erişemiyorsanız aşağıdaki bilgileri kontrol etmeniz önerilir.