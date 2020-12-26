E-reçete şifremi unuttum nasıl alabilirim? E-devlet ilaç reçete sorgulaması

Eczaneden ilaç almak için doktorun verdiği E-reçete şifresini kaybettiğiniz takdirde endişenmenize gerek yok. Bu reçetenin şifresini E-nabız uygulamasından kolaylıkla görebilirsiniz.

E-reçete şifrenizi kaybettiğiniz takdirde eczacı bile reçete şifrenizi sistemden görememektedir. Bunu için şifreyi görebileceğiniz tek yer E-nabız uygulaması.

Yapmanız gereken ilk şey E-nabız uygulamasından kendi kimlik bilgileriniz yardımı ile bir hesap oluşturmak. Bunun için aynı zamanda E-devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız da gerekmektedir. Sisteme girdikten sonra tüm hasta, hastane, teşhis kayıtlarınızı detaylı bir şekilde ilgili seçenekten görebilirsiniz. E-reçete şifrenize bakabilmek için de “Reçetelerim” kısmına tıklayarak giriş yapabilirsiniz.