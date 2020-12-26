İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

E-reçete şifremi unuttum nasıl alabilirim? E-devlet ilaç reçete sorgulaması

Hastaların doktordan aldıkları E-reçetenin kaybolması halinde hastalar tekrardan bu reçeteyi eczacı yardımı ile bile göremiyorlar. Bu doğrultuda en çok sorulan sorulardan biri de e-reçete şifremi nasıl tekrar öğrenebilirim oluyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 08:22
E-reçete şifremi unuttum nasıl alabilirim? E-devlet ilaç reçete sorgulaması
Takip Et:

Eczaneden ilaç almak için doktorun verdiği E-reçete şifresini kaybettiğiniz takdirde endişenmenize gerek yok. Bu reçetenin şifresini E-nabız uygulamasından kolaylıkla görebilirsiniz.

E-reçete şifrenizi kaybettiğiniz takdirde eczacı bile reçete şifrenizi sistemden görememektedir. Bunu için şifreyi görebileceğiniz tek yer E-nabız uygulaması.

Yapmanız gereken ilk şey E-nabız uygulamasından kendi kimlik bilgileriniz yardımı ile bir hesap oluşturmak. Bunun için aynı zamanda E-devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız da gerekmektedir. Sisteme girdikten sonra tüm hasta, hastane, teşhis kayıtlarınızı detaylı bir şekilde ilgili seçenekten görebilirsiniz. E-reçete şifrenize bakabilmek için de “Reçetelerim” kısmına tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 08:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
E-ReçeteE-NabızReçeteE-nabız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da şaşırtan olay! Koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda buldular
Ankara'da şaşırtan olay! Koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda buldular
Sakarya'da acı olay! Yangında baba ile 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Sakarya'da acı olay! Yangında baba ile 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Şakanın sonu kanlı bitti
Şakanın sonu kanlı bitti
Koronavirüs bağışıklığı kaç gün sürüyor?
Koronavirüs bağışıklığı kaç gün sürüyor?
Yalnızca 6 gün kaldı! Metrelerce Milli Piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı! Metrelerce Milli Piyango bileti kuyruğu
Pencereden atlamaya çalışan sinir krizi geçiren kızı babası kurtardı
Pencereden atlamaya çalışan sinir krizi geçiren kızı babası kurtardı

Popüler Haberler

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2020 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Nikah başvurusunda gerekli belgeler neler?
Bir Annenin Günahı neden yok, neden final yaptı?
Rüyada et görmek ne demek, et görmek ne anlama gelir?
Bağkur hizmet dökümü nasıl alınır? Bağkur borç sorgulama tc ile şifresiz yapılır mı?
Bugün kimin maçı var? 26 Aralık 2020 Cumartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu'in hayatı!
Yemin dizisi Kumru karakteri kimdir? Elif Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında?
Baraj dizisi Halil kimdir? Gerçek adı nedir? Şamil Kafkas hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı Nahide kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Şen rol aldığı yapımlar
Kanalların yayın akışları 5 Aralık Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Selin Ciğerci'nin ameliyatını yaptıran futbolcu kim?
Patates diyeti nedir? Patates yoğurt diyeti nasıl yapılır?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Tek taş pırlanta yüzük fiyatları ne kadar oldu?
Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
EYT yasa çıkarsa ne zaman emekli olurum? 2020
BİM marketler 30 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.