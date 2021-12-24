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E-Okul veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır ?

E-okul hem öğrencilerin hem de velilerin bilgi almak için kullandıkları sistemdir. Veliler buradan öğrencilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini takip edebilirler. Peki E-okul Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl giriş yapılır? İşte detaylar...

24 Aralık 2021 Cuma 21:21
E-Okul veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır ?
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E-kul sistemi sayesinde hem öğrenciler hem de veliler dersler ve notlarla alakalı bilgi sahibi olabiliyor. Veliler bu sistemden öğrencilerin notlarını, devamsızlıklarını görebiliyorlar. Bu sayede daha iyi ilişkiler kurularak okula olan eğilim artırılıyor.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi nedir?

Bu sistem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve hizmete sunulmuştur. Veliler bu sistem sayesinde öğrenciler ile ilgili bütün bilgilere ulaşabilmektedir. Bu sayede de çocuklar daha iyi takip edilebilmektedir.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapabilmek için öncelikle ilgili uygulamayı açmak gerekir ve açılan sayfada istenilen bilgileri eksiksiz doldurmak gerekir. Bunun yanı sıra dileyenler akıllı telefonlarına mağazadan e-okul uygulamasını indirerek daha kolay erişim sağlayabilir.

E-okul sistemine nasıl giriş yapılır?

İki farklı şekilde bu sisteme erişim sağlayabilirsiniz. Bunlardan biri tarayıcı üzerinden biri de uygulama üzerindendir.

  • Tarayıcı üzerinden giriş yapma işlemi:

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemine tarayıcı üzerinden giriş yapmak için öncelikle e-okul sitesine girmelisiniz.

 https://e-okul.meb.gov.tr/

bu link aracılığı ile sisteme girebilirsiniz.

Daha sonra açılan pencereden “Veli Bilgilendirme Giriş” kısmına basılmalıdır.

Bu işlemin ardından açılan sayfada öğrencinin T.C kimlik numarası, öğrenci okul numarası ve kenarda yazan güvenlik kodunun girilmesi istenmektedir. Bu kısımlar doldurulduktan sonra giriş kısmına basılmalıdır.

Bu işlemden sonra bir güvenlik aşaması ile karşı karşıya kalınır. Burada sizden öğrenciye ilişkin bilgiler istenir. Bütün bilgileri girdikten sonra “Tamam” seçeneğine tıklayarak sisteme giriş yapmış olursunuz.

  • Uygulama üzerinden giriş yapma işlemi

Sisteme giriş yapma yöntemlerden bir diğeri ise uygulama aracılığı iledir. Bunun için ise aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

İlk olarak akıllı telefonunuza uygulama mağazası aracılığı ile e-okul veli bilgilendirme sistemi uygulamasını indirmelisiniz.

Daha sonra veliler uygulamada yer alan öğrenci ekleme bölümüne girmelidir.

Öğrenci ekleme alanına girdikten sonra istenilen bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalıdır. Tüm bilgiler girildikten sonra öğrenciye ilişkin bütün bilgilere buradan ulaşılabilir.

Bu sistem sayesinde hangi bilgilere ulaşılabilir?

E-okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra öğrenciye ilişkin birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler şunlardır:

  • Öğrenci sözlü ve yazılı notları
  • Öğrencinin sınıf ortalaması
  • Öğrencinin okuduğu kitaplar
  • Öğrenci kayıt bilgisi
  • Öğrenci nakil işlemleri
  • Öğrenci devamsızlık bilgisi
  • Öğrenci sınav bilgileri
  • Öğrenci merkezi sınav başvuru sonuçları
  • Öğrenci haftalık ders programı
  • Öğrencinin aldığı belgeler
  • Öğrencinin yıl sonu not ortalaması
  • Öğrenci sınav tarihleri
  • Öğrencinin sınav sorumluluk bilgileri

 Çocuklarının okul durumlarını yakından takip etmek isteyen veliler e-okul veli bilgilendirme sistemi aracılığı ile bu işi kolaylıkla yapabilirler.


Son Güncelleme: 24.12.2021 21:21
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Anahtar Kelimeler:
E-okulVbsGiriş
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