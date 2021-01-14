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E-okul karne notu nasıl öğrenilir? E-okul giriş ve karne notu öğrenme

Dönem sonunun yaklaşması ile birlikte birçok öğrenci karnelerini E-Okul sistemi üzerinden göreceklerdir. Bunun içinse öğrenciler TC kimlik numaraları ile E-Okul sistemine giriş yaparak karne notlarını öğrenebileceklerdir. Peki E-Okul sisteminden karne notu nasıl öğrenilir bunun cevabını sizlere vereceğiz.

14 Ocak 2021 Perşembe 01:13
E-okul karne notu nasıl öğrenilir? E-okul giriş ve karne notu öğrenme
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2020-2021 eğitim öğretim yılında dönem sonuna gelinmesi ile kanelerin nasıl alınacağı merak konusu olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2017 yılından beri kullanılan E-Okul sistemi ile öğretmenler öğrenci notlarını bu sisteme giriş yapıyor ve öğrenciler notlarına buradan kolaylıkla ulaşabiliyor. Covid-19 sebebiyle uzaktan eğitim ile sürdürülen eğitimde ilk dönem için kaneler E-Okul üzerinden verilecektir. Salgını ileri bir boyuta taşımamak adına kane dağıtımı dijital ortamda verilecektir. E-Okul kane notları sorgulama ekranını sizler için haberimizin paylaşacağız…

E-Okul kane notlarına nasıl ulaşılır?

E-Okul sistemi ile öğrenciler buradan ders programlarını devamsızlık bilgilerini, sınav sonuçlarını ortalama vs. gelişmeleri sistem üzerinden görebilmektedirler. MEB tarafından sunulan bu sistem ile veliler ve öğrenciler öğrenmek istedikleri bilgiye istedikleri zaman kolaylıkla ulaşabilirler. 

E-Okul kane sorgulama ekranı için tıklayınız!

E-Okul uygulaması nasıl indirilir?

Öğrenci ve öğretmenler için veli bilgilendirme sistemi bulunan uygulama akıllı telefonlarınıza ve tabletlerinize indirerek kullanmanız mümkündür. İOS ve Android cihazlara yükleyerek ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulama hem veliler hem öğrenciler hem de öğretmenler için kolaylık sağlayıp işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Android cihaza e-okul indirmek için

İOS cihazına e-okul indirmek için

E-okul web giriş

 

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 01:13
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Anahtar Kelimeler:
E-okulTC KimlikVbsöğrenci-öğretmenVeli GirişE-karne
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