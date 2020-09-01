İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...

E-nabizdan aile hekimi değiştirme kaç gün sürer? 2020 Aile Hekimi değişimi yapma

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan E-nabizdan aile hekimi değiştirme kaç gün sürer? Aile Hekimi değişimi yapma konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimize göz atarak E-nabizdan aile hekimi değiştirme kaç gün sürer? Aile Hekimi değişimi yapma ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 20:24
E-nabizdan aile hekimi değiştirme kaç gün sürer? 2020 Aile Hekimi değişimi yapma
Takip Et:

Türkiye’nin dört bir yanında uygulanan Aile Hekimi Sistemi, insanların sağlık sorunları hakkında devlet tarafından sağlanan bir hizmettir. Bu hizmet ile birlikte insanlar kayıtlı oldukları Aile Hekimi ile görüşerek onlardan kolayca yardım alabiliyor.

Aile Hekiminden memnun olmayan kişiler Aile Hekimlerinin değiştirmek istemektedir. Bu durumda bulunan kişilerin Aile Hekimi değişikliği yapması için bazı şartları yerine getirmeleri gerekir.

Aile Hekimi değişimi yapmak istiyorum

Aile Hekimi ile sorun yaşayan veya adres değişikliğinden dolayı hekimini değiştirmek isteyen kişiler en az 3 aydır aynı doktor adı altında bulunuyorsa, bizzat başvuru yaparak veya intenet üzerinden başvuru yaparak Aile Hekimi değişikliği işlemini başlatabilmektedir.

Aile Hekimi değişimi yapma

Aile Hekimi kişinin ikamet ettiği bölgede yer alan doktor tarafından sağlık hizmeti alması durumudur. Bu hizmetten memnun olmayan ve hekimi ile sorunlar yaşayan kişiler dilerse Aile Hekimlerini değiştirebilmektedir. Bunun için başvuru yapması gereken vatandaşlar, 3 aydır o doktorun adı altında bulunmalıdır. 3 aydan az bir süredir aynı Aile Hekiminde bulunan kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Bu nedenle kişiler başvurularını 3 ay geçtikten sonra yapmalıdır.


Başvuru yapacak kişiler sağlık merkezlerine giderek başvuru formu doldurmalıdır. Bu formu dolduran kişiler sağlık merkezine formlarını teslim ederek başvuru sonucunu beklemelidir. Başvuruları değerlendirilen kişilerin sonuçları kişiye iletilerek değişiklik yapılacaktır.

Aile Hekimi değişim yapma formu

Aile Sağlık Merkezlerine giden kişiler, talep etmeleri halinde o merkezlerde değişim başvuru formuna ulaşabilmektedir. Evinize en yakın sağlık merkezine giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz.

Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi

Başvuruda bulunan kişilerin dilekçesinin bir nüshası Aile Hekimine, bir nüshası Toplum Sağlık Merkezine, bir nüshası da başvuru sahibine verilir. Bu dilekçeleri yerine teslim eden kişilerin başvuruları 5 gün içerisinde TSM’ne ulaştırılır. Başvuruları değerlendirilen kişilerin başvuru sonuçları olumlu ya da olumsuz kişilere ulaştırılmaktadır.

Aile Hekimimi intenetten değiştirebilir miyim?

Aile Hekimi ve birçok hizmete Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan e-nabız sistemi ile ulaşabilmek mümkündür. Dijital ortamdan ulaşılabilecek uygulama ile birlikte insanlar birçok hizmete erişebilir ve Aile Hekimi değişim başvurularını oluşturabilmektedir.

Aile Hekimi değişimi yapma e-devlet

  • E-nabız sistemine giriş yapılır.
  • Sistem üzerinden e-devlet butonuna tıklanır.
  • Açılan sayfada giriş yapılır.
  • Açılan sayfada Aile Hekimi detayları bulunacaktır.
  • Aile Hekimi değiştir butonuna tıklanarak değişim işlemi başlatılır.

Aile Hekimi değişim yapma şartları

  • Aile hekimi değişimi yapmak isteyen kişilerin istediği doktor üzerinden 4.000’den az hasta kayıtlı olmalıdır.
  • Bir kişi Aile Hekimi değişimi yapabilmek için en az 3 aydır aynı Aile Hekimi adı altında bulunmalıdır.
  • Aile Hekimi değişimleri her ayın 5’i ile 21’ine kadar yapılır. 21’inden sonra yapılan değişimler diğer aya sarkar.
  • Sistemde bulunan doktorların hasta durumu yeşil sarı ve kırmızı renkle kişilere belirtilmiştir. Kırmızı renkte doktorların hasta sayısı yüksektir. Yeşil ve sarı renkte doktorların seçilmesi daha doğru olmaktadır.

Aile Hekimi değişikliği yapacak kişilerin bu değişime başvurmadan önce iyi düşünmeleri gerekmektedir. Değişim sonrasında kişi ancak 3 ay sonra bir değişiklik başvuru yapabilmektedir. Bu nedenle sistem gerekli olmadığı sürece meşgul edilmemelidir. Kişiler başvurularını bildikleri doktora göre yapmalı ve doktorun hasta sayısına dikkat etmelidir.



Son Güncelleme: 01.09.2020 20:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aile Hekimi DeğiştirmeAile Hekimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla bilinen Haldun Boysan hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla bilinen Haldun Boysan hayatını kaybetti
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Feci ölüm! Cebindeki silah ateş alınca bacağından vuruldu
Feci ölüm! Cebindeki silah ateş alınca bacağından vuruldu
Karantinadan kaçtı otogarda yakalandı
Karantinadan kaçtı otogarda yakalandı
Ucuz atlattılar! Otomobil evin yatak odasına girdi
Ucuz atlattılar! Otomobil evin yatak odasına girdi
YKS sonucunu öğrenen baba kızın sevinç videosu milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu öğrenen baba kızın sevinç videosu milyonları duygulandırdı

Popüler Haberler

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 1 Eylül 2020 Salı
E-nabizdan aile hekimi değiştirme kaç gün sürer? 2020 Aile Hekimi değişimi yapma
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? AGİ'de dikkate alınan durumlar
NEF 2020 bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Özde Karacan kimdir? Özde Karacan hakkında bilgiler
Yedek subay alımları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında intibak zammı yapılacak mı? 1 Eylül 2020 Salı
SGK doğum ve askerlik borçlanmaları başvurusu nasıl yapılır? 2020 sgk borçlanması hangi bankaya ödenir?
A101 3 Eylül – 10 Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Kadayıflı muhallebi tatlı tarifi! En kolay şerbetli tatlı tarifi
Kemik erimesinin sebeperleri nelerdir, ne önleyebilir?
10 Mart 2019 Survivor 2019 Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Eleme Adayları Limler Oldu?
Müge Anlı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Fatih Ürek'in programdan ayrılma nedeni ne? Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucu kim olacak?
Bu hafta vizyona giren ve vizyondaki filmler 25 Ekim 2019
Engelli maaşı nasıl alınır? 2020 Engelli maaşı almak için gerekli şartlar ve başvuru yolları
Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman olacak? Formula 1 Türkiye yarış takvimi
Memur maaşları ayın kaçında ödenir? Emekli memurlar ne zaman maaş alır?
Günlük burç yorumları 2 Eylül 2020 Çarşamba tüm burçlar için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda yorum ve beklentiler
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Kalıcı makyaj hangi bölgelere uygulanır? 2020 kalıcı makyaj hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.