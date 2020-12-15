E-Nabız üzerinden aile hekimi değişikliği nasıl yapılır? Dilekçe nereye verilmektedir?

Aile hekimi değiştirmek için dilekçe yazılmalıdır. Aile hekimliği değiştirme dilekçesi Aile Sağlığı Merkezi'nden alınabilir. Aynı zamanda dilekçe tamamlandıktan sonra Aile Sağlığı Merkezine teslim edilmelidir. Kişi aile hekimini kendisi değiştirebildiği gibi Sağlık Bakanlığı da aile doktorunu değiştirebilir.

Sağlıkla ilgili bazı kanun ve yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına yönelik yasal teklifler kapsamında; Sağlık Bakanlığı, plan dahilinde dilediği hastayı dilediği hekime atayabilir. Ancak bu durum hem hastalar hem de doktorlar için sıkıntılıdır. Aile hekimleri ile ilgili bilgilere Sağlık Bakanlığı tarafından açılan e-devlet sistemi üzerinde Aile Hekimi Değiştirme butonu tıklanarak ulaşılabilir.

E-Nabız Sisteminde Aile Hekimi Değiştirme İşlemi

E-Nabız uygulamasının kullanıcılarına verilen bir diğer önemli yetki ise aile hekimlerini değiştirme hakkıdır. E-nabız aile doktorunu nasıl değiştireceği sorulacak olursa, kişinin profil bilgilerini bu yönde veya kişinin aile doktoru bilgilerinin bulunduğu sistem ana sayfasının üst kısmındaki bölümdeki "Aile Hekimini Değiştirme" sekmesi aracılığıyla girmeniz gerekir.

İşte bazı önemli noktalar;

Herhangi bir aile hekiminin 4.000'den fazla hastası varsa aile hekimine nakledilemez.

Son üç ay içinde herkes sadece 1 defa aile hekimi değiştirme hakkına sahiptir.

Herhangi bir aile hekiminden başka bir doktora geçiş her ayın 5'i ile 21'i arasında gerçekleştiğinde, geçiş ertesi gün tamamlanacak ve her ayın 21'inden sonraki geçiş ancak bir sonraki gün yapılacaktır. Ayın 5'inden itibaren geçerlidir.

Aile hekimleri arasında herhangi bir değişiklik yapılana kadar değişiklik yapma hakkına da sahiptir.

Mobil cihazda e-nabız olarak ifade edilen uygulama programında bazı sistem farklılıkları görülebilmekle birlikte, aile hekimini değiştirme yöntemi genellikle aynıdır.

Aile hekimleri arasında geçiş yaparken öncelikle sevk edilecek aile hekiminin bulunduğu ili ve bölgeyi seçmelisiniz, ancak bu seçimlerden sonra bu listeden "Aile Sağlığı Merkezi” ve Doktorunu da seçmelisiniz. Bu listede doktorlar farklı renklerde kullanıcıların karşısına çıkar. Kayıtlı kişi sayısı 3.500'den az ise aile hekimi yeşil renkte, 3500-400 kayıtlı kişi varsa aile hekimi sarı, kayıtlı kişi sayısı 4000'i geçerse aile hekimi kırmızı renkte gösterilecektir. E-nabız yorumlar bölümünden görülebileceği gibi, bazı kullanıcıların mobil uygulamalarında bu renk seçimlerini görememesi şaşırtıcıdır, ancak bu sistem sorunları acilen çözüme kavuşturulmuştur.

E-Nabız Aile Hekimi Değiştirmek İçin TIKLAYINIZ (enabiz.gov.tr)

Memnun Kalınmamış Olan Aile Hekimi Değiştirilebilir Mi?

Aile hekimi uygulaması; bir aile doktoru atarken, kişinin ikametgah adresi dikkate alınmalıdır. En yakın aile hekimi ikamet adresine göre atandığı için aile hekiminden memnun kalmama durumu olabilir. Bu durumda aile hekimi, dilekçedeki yedek aile hekimi doldurularak değiştirilebilir. Dilekçe tamamlandıktan sonra tekrar Aile Sağlığı Merkezine sağlanabilir. Yeni aile hekimi, sorgulama ekranından birkaç gün içinde görüntülenebilir.

Taşınan Kişiler Aile Hekimlerini Nasıl Değiştirebilir?

Başka bir adrese taşınan kişilerin ev adresleri de değişeceğinden, aile hekimlerini de değiştirmeleri gerekmektedir. Aile hekimi 3 ay beklemeden ihtiyaç duyulan her an değiştirilebilir.

Aile Hekiminin Değiştirilebilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bir aile hekimini değiştirmek için kişinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

Kayıtlı vatandaş sayısı henüz 4.000'e ulaşmayan aile hekimleri tercih edilmelidir.

3 ay içinde en fazla bir aile hekimi değiştirilebilir.

Aile doktorunuzu her ayın 5'i ile 21'i arasında değiştirebilirsiniz. Bu tarih aralığında yapılan değişikliklerin aynı gün 23: 59'a kadar yapılacağı görülebilmektedir. Aile hekimi bu tarih aralığı dışında değiştirilirse; bu değişiklik bir sonraki aya kadar muhafaza edilecektir.

Aile hekimi değişene kadar değişiklik talebi iptal edilebilir.

Tercih edilebilecek aile hekimleri sergilenmekle birlikte, doktorlar hastanın durumuna göre farklı renklerde sergilenmektedir. 3.500'den az hastası olan aile hekimleri yeşil ve sarı renkte gösterilir, 3.500 ila 4.000 hastası olan aile hekimleri kırmızı renkte gösterilir ve kırmızı, 4.000'den fazla hastası olan aile hekimlerini temsil eder. Kırmızıyla gösterilen aile hekimleri arzu edilmez.

Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi Nedir ve Nereden Alınır?

Aile doktorunu değiştirmek isteyenlerin doldurabileceği dilekçe; Aile Sağlığı Merkezi'nden kolayca alınabilir. Bu dilekçeyi herhangi bir sağlık merkezinden de talep edebilirsiniz. Hazırlanan dilekçe eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır. Aile hekimini değiştirme dilekçesi üç nüsha olmalıdır. Dilekçelerden biri aile hekimine bırakılmalıdır. Diğeri ise; toplum sağlık merkezlerine teslim edilmelidir. Değişiklik için başvuran kişinin üçüncü nüshayı alması gerekir. Toplum sağlık merkezine gönderilecek kopyaların her ayın 20'sine gönderilmesi gerekmektedir. Hekimin onayı ile her ayın 25'ini geçmemek üzere İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilir. Talep önümüzdeki ayın başlarında alınmış sayılıyor.

Aile Hekimi Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?

Aile hekimliği başvurusundan yararlanmak için kayıt gerekmez. Aile hekiminin kimliği ile ilgili detaylı bilgiyi Sağlık Bakanlığını arayarak veya e-devlet sisteminden alabilirsiniz. Ancak sisteme kayıtlı aile hekimi yoksa bu durumda hata oluşmuştur. Hatayı düzeltmek için aile hekimliği değişikliği dilekçesi doldurulmalıdır. Birkaç gün sonra hata düzeltilir ve yeni bir aile doktoru atanır.

Hangi Aile Hekimine Bağlı Olunduğu Nasıl Öğrenilir?

Aile hekimleri hakkında Sağlık Bakanlığının resmi intenet sitesindeki uygulama üzerinden bilgi edinebilirsiniz. Ev adresinizi girerek aile hekimi sorgulaması yapabilirsiniz. Ayrıca T.C. kimlik numarası doldurularak da aile hekiminin adı, soyadı ve bulunduğu yerdeki sağlık ocağı hakkında intenet üzerinden bilgi alınabilir.

Online Olarak Aile Hekimi Değiştirme İşlemi Yapılabilir Mi?

Aile hekimini intenet aracılığıyla değiştirmek henüz mümkün değil. Yalnızca aile hekimleri için online sorgulamalara izin verilmektedir. Ancak e-devlet dahil çevrimiçi platformlar üzerinden aile hekimliği değişiklikleri yapılamaz.