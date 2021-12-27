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E-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifresi alma işlemleri

Son yıllarda vatandaşlar tüm sağlık verilerine e-nabız sistemi üzerinden erişebilmektedir. Henüz e-nabız kullanmayan kişiler e-nabız şifresi nasıl alınır konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Sizler için e-nabız şifresi alma işlemleri ve detaylı bilgiye haberimizde yer verdik.

27 Aralık 2021 Pazartesi 07:10
E-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifresi alma işlemleri
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e-devlet sistemine bağlı olarak geliştirilen e-nabız sistemi ile vatandaşlar tahliller, ilaç raporları, doktor bilgileri ve covid-19 test sonuçlarına kolayca erişebiliyor. Bu sistemi kullanabilmek için kişinin e-nabız şifresine sahip olması gerekiyor. e-nabız şifresi aile hekimlerinden alınabildiği gibi intenet üzerinden de kolayca edinilebilmektedir.

e-nabız şifresi nasıl alınır?

Sağlık bilgilerine kolayca erişilebilen e-nabız sistemine şifre ile giriş yapılmaktadır. E-nabız şifresi almak için uygulanması gereken adımlar şunlardır:

-T.C. kimlik numarası ve e-devlet ile giriş yapılabilir,

-E-devlet şifresi olmayan kişiler elektronik imza seçeneğini kullanarak giriş yapabilir,

-E-devlet şifresi ya da elektronik imzaya sahip değilse aile hekimlerinden geçici e-nabız şifresi alınabilmektedir.

Çocuklar için e-nabız şifresi nasıl alınır?

18 yaşından küçük çocuklar için e-nabız şifresi verilmemektedir. Bunun için anne ve babalar kendi e-nabız sayfaları üzerinden çocuklarının sağlık verilerine erişebilirler. Bunun için:

-E-nabız sistemine giriş yapılır,

-Üst kısımda yer alan ‘Çocuklarım’ bölümüne tıklanır,

-Bu sekmeye tıklandıktan sonra ebeveynler çocuklarının sağlık verilerine ulaşabilecekler.

Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır?

e-devlet şifresi ya da elektronik imzası bulunmayan kişiler Aile Sağlık Merkezleri’ne giderek geçici şifre edinebilirler. Bunun için yalnızca kimlik ile aile hekimine başvuru yeterlidir. Aile hekiminden şifre alındıktan sonra sistem üzerinden şifre değiştirilebilmektedir.

e-nabız şifresi nasıl değiştirilir?

Yukarıda belirtilen e-devlet şifresi, elektronik imza ya da geçici şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra e-nabız şifresi isteğe bağlı olarak değiştirilebilmektedir. şifre değiştirmek için:

-E-nabız sistemine giriş yapılır,

-Profil resminin altında bulunan Düzenle seçeneğine tıklanır,

-Açılan sayfa üzerinden profil bilgileri güncellenebilir ya da şifre değiştirilebilmektedir.


Son Güncelleme: 27.12.2021 07:10
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