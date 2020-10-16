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E-imza’ya nasıl başvuru yapılır? Elektronik imza başvuru formu

Resmi veya özel işlemlerin elektronik imza sistemine geçilmiştir. E imza almak isteyen kişiler başvurularını nasıl yapabileceğini araştırmaktadır. E imza almak için resmi başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

16 Ekim 2020 Cuma 17:48
E-imza’ya nasıl başvuru yapılır? Elektronik imza başvuru formu
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Günlük hayatta resmi olarak geçerli olan belgelerin imza aşaması elektronik olarak yapılabilmektedir. Elektronik imza olarak adlandırılan bu sistem 5070 sayılı kanunla hayata geçirilmiştir. E imza başvuruları kurum personelleri için kurumların ve gerçek kişilerin başvuru yapmasıyla temin edilmektedir. Kanunlara göre E İmzayı gerçek kişilerin atması gerekmektedir. Bir kurum veya işletme için elektronik imza kullanılamaz.

E imza başvuru formu doldurmak isteyen kişiler Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne müracaat etmesi gerekir. Sistemden E imza başvuru takip edilerek kart hakkında bilgi ve kart ücreti ödemek mümkündür.

E İmza Başvurusu Nasıl Yapılır?

E imza başvuruları www.kamusm.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. E imza başvuru formu işlemleri ekranın sağ üst bölümünde yer alan “Online İşlemler” sekmesinden yapılmaktadır.

E imza başvurusu için Nitelikli Elektronik Sertifika bölümüne girilerek sonrasında Başvuru ve Başvuru Formları adımlarının tamamlanması gerekir. İlk defa e İmza almak için başvuru yapan kişiler mail adreslerine gelen başvuru formunun çıktısını imzalayarak kuruma ulaştırmalıdır.

Başvuru formunda vatandaşlık numarası, isim soy isim, telefon numarası, ikametgah ve güvenlik alanlarının doğru bir şekilde doldurulması gerekir. Başvuru formunun kuruma iletilmesinin ardından iletişim bilgilerinden e-posta adresine erişim şifresi gönderilmektedir. Bu şifre ile sistem güvenli bir şekilde kullanılabilir.

E İmza Nasıl Kullanılır?


Elektronik imza için öncelikle e imza sürücüsünün bilgisayarda yüklü olması gerekir. E imza başvurusu onay aldıktan sonra başvuru yapan kişiye e imza sim kartı ve aparatı verilmektedir. E imza için müracaat eden kişilere verilen çipi aparatlarına takarak kamusm.gov.tr adresinden aktivasyon alabilirler. Aktivasyon için Online işlemler bölümünden Nitelikli Elektronik Sertifika İşlemleri bölümüne girilmelidir. İlk kez e imza alan kişilerin Şifreli girişe tıklamalıdır. Sonrasında açılan ekrandan vatandaşlık numarası, yazı doğrulama kodu ve güvenlik sözcüğü ile giriş yapılabilir.

Bu işlemlerin ardından giriş seçeneğine tıklanabilir. Buradan kartın PİN, PUK ve diğer bilgilerine ulaşılabilmektedir.  

E İmza ile İlgili Genel Bilgiler

E imza başvuru formu gerçek kişilerin kullanımına sunulmuştur. E imza ile yapılan bütün işlemlerin yasal bağlayıcılığı vardır. E imza için kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekir. Kamu çalışanları için kurumlar, gerçek kişileri için ise bireysel başvuru yapmak gerekmektedir.

E imza sayesinde devletin sunduğu hizmetleri kullanmak mümkündür. Ayrıca bazı bankalar da müşterileri için e imza sistemini geliştirmiştir. E imza kullanmak için e imza sürücüsünün bilgisayarda yüklü olması gerekmektedir. Ayrıca uygulamayı kullanmak isteyen kişilerin bilgisayarlarının Java programlarının da bilgisayarda yüklü olması gerekmektedir.

E imza kullanırken PİN kodunun girilmesi zorunludur. Eğer Pin kodu unutulursa PUK kodu kullanılarak sisteme giriş yapılabilir. PUK kodu ile herhangi bir hizmetin kullanılması halinde e imza kartı bloke olmaktadır. E imza için başvuru yapan kişilerin belli bir ücreti ödemesi gerekmektedir. Özel işletme çalışanları veya resmi kurumlar e imza ücretlerini çalışan kişiler adına ödemektedir.

Bir e imzanın geçerlilik süresi maksimum 3 yıldır. Yeniden e imza almak isteyen kişilere yeni bir sim kart ve aparat verilir. E imza yenileme işlemleri yine aynı şekilde kurumun sistemi üzerinden yapılmaktadır. E imzasını iptal etmek isteyen kişiler 444 5 576 çağrı merkezini veya bilgi@kamusm.gov.tr adresini kullanabilir.



Son Güncelleme: 16.10.2020 17:48
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E İmzaYaşam
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