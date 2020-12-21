e-Duruşma sistemi nedir, nasıl işliyor? e-Duruşmaya nasıl katılabilirim?

Teknoloji çağının birçok olumlu avantajı var. Koronavirüsün neden olduğu dünya çapında gelişen teknolojinin faydaları da çok büyük. Yeni geliştirilen e-mahkeme sistemi de bu avantajlardan biri. Sistem oldukça kolay uygulanabilir. Temel olarak, avukatlar mahkemeye cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi makinelerle yapılacak video konferans şeklinde bağlanabilirler.

Yargıda büyük başkalaşım sağlayan e- mahkeme nedir?

Sürekli gelişen teknoloji, insanlarla uzaktan iletişim kurabilmenin yollarını geliştirmiştir. Giderek dijitalleşen dünya sayesinde, birçok devlet işi, özellikle pandemi sürecinde intenette kesintisiz devam etti. Diğer bir deyişle e-mahkeme sistemi yeni gelişen uygulamalardan biri oldu. Pandemi sırasında uzaktan eğitim süreci özellikle eğitim alanında başlamış ve öğrenmede herhangi bir kesinti yaşanmamıştır. Daha sonra bu sürece birçok hükümet görevi eklendi ve intenette erişilebilir hale geldi. Yargıda dijitalleşme süreci artık başladı. Özellikle avukatlar için büyük başkalaşım sürecini başlatan e-mahkeme sistemi, pandemi sürecinde oldukça kullanışlı bir sistem haline geliyor.

Pandemi sırasında uzaktan eğitim süreci özellikle eğitim alanında başlamış ve öğrenmede herhangi bir kesinti yaşanmamıştır. Daha sonra bu sürece birçok hükümet görevine eklendi ve intenette erişilebilir hale geldi. Yargıda dijitalleşme süreci artık başladı. Özellikle avukatlar için ciddi bir başkalaşım sürecini başlatan e-mahkeme sistemi, Pandemi sürecinde oldukça kullanışlı bir sistem haline geliyor.

Sistemin uygulanması oldukça kolaydır. Temel olarak, avukatlar mahkemeye cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi makinelerle yapılacak video konferans şeklinde bağlanabilirler. Dünyada birçok öneği bulunan bu uygulama, online olarak yasal talepleri takip etmenize olanak sağlar. Bu bağlamda fiziki olarak uygulanan mahkeme koşulları, intenet üzerinden uygulanan e-mahkeme koşulları ile aynıdır. Yargıda dijital başkalaşım sürecinde başlayan e-mahkeme dönemi, pek çok olumlu sonuç getiriyor.