E-Duruşma nedir, nasıl girilir? E-duruşma katılım ve kullanma

Pandemi sürecinde insanlarla olan etkileşimi azaltmak için birçok yeni karar alındı. Bu kararlardan bir tanesi de e-duruşma uygulaması. Adalet Bakanlığı’nın projesi olan ve yürürlüğe giren e-duruşma uygulaması, mahkemenin video konferans üzerinden yapılmasını sağlıyor.

Bu uygulamayla, avukatlar farklı konumlarda olsalar bile video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecekler. Böylelikle insanların birbiriyle olan etkileşimi de kısıtlanmış olacak. Peki, e-duruşma nasıl uygulanır?

Avukatlar, e-duruşma uygulamasıyla beraber, UYAP Avukat Portal’ından duruşmalarını sorgulayabilecekler. Sorguladıkları duruşmaları, video konferans üzerinden katılmak isteyen avukatlar, duruşmadan 24 saat önce bu taleplerini yazılı bir şekilde gerekçeleriyle birlikte bildirecekler.bu talebi UYAP üzerinden kabul ederse, duruşma video konferans yoluyla gerçekleşecek. Mahkemenin sistemi aktif etmesiyle birlikte avukatlar duruşmaya katılacak ve duruşma, e-duruşma şeklinde video konferans olarak gerçekleşecek.

Henüz yeni olan uygulama, yeni adlı yılda da test edilmeye devam edilecek. Pilot uygulama olarak görülen uygulama, zamanla yaygınlaşarak duruşmalarda önemli bir rol oynayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ‘yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden ‘e-duruşma’nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem olacaktır.’ sözlerinde bulundu.

Avukatlar, e-duruşma sistemine elektronik imzalarıyla katılacak ve kimlik doğrulama işlemlerini yaparak duruşmaya girebilecekler. Avukatlar bağlandıkta sonra hakimler UYAP sistemi üzerinden avukatların bilgilerini kontrol edecek ve bu aşamadan sonra duruşma başlayacak. Zaman geçtikçe uygulamaya, yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik açısından önemli uygulamalar da getirilecek.

Şu anda sadece avukatların katılabildiği e-duruşma sistemine zamanla, uzmanların ve bilirkişilerin de video konferans yöntemi ile katılmaları hedeflenmektedir.