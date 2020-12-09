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E-devletten enabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifresi nasıl girilir?

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan E-devletten enabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifresi nasıl girilir? haberine dair en yeni gelişmeler 9 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

09 Aralık 2020 Çarşamba 10:35
E-devletten enabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifresi nasıl girilir?
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Pek çok sağlık hizmetine bir arada erişim sağlanmasına olanak veren E-nabız sistemine girişlerde kullanılan şifrelerin unutulması halinde gerçekleştirilmesi gereken birtakım işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler neticesinde şifreler sıfırlanabilmekte, yeni şifre belirlenebilmektedir.

E-nabız sistemi, vatandaşların muayene, tetkik ve tedavileri ile ilgili tüm verilerin depolandığı bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı kapsamında kullanılan bu sistem hem devlet hem de özel hastanelerde yapılan her türlü tedaviyi bünyesinde barındırmaktadır.

E-nabız sistemi pek çok vatandaş tarafından sağlık alanında önemli bir uygulamadır. Buna bağlı olarak, sisteme erişim sağlamak isteyen ancak şifresini unutan vatandaşlar nasıl yeni bir şifre belirleyebileceklerini araştırmaktadırlar.

E-Nabız Şifresini Unutanlar Ne Yapmalı?

E-nabız sistemine girişlerde kullanılan şifrelerin unutulması halinde kullanıcıların aşağıdaki kısımda sıralanmış olan adımları gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

  • E-nabız web sitesine giriş yapılmalıdır. (https://enabiz.gov.tr )
  • Ana sayfada bulunan e-nabız şifreniz ile sisteme giriş yapın butonuna tıklanmalıdır.
  • Bu sayfa açıldıktan sonra giriş butonunun yanında “şifremi unuttum” tuşu yer almaktadır.
  • Bu tuşa tıklanması sonrasında sisteme kayıtlı olan cep telefonu numarası ile SMS onayı gönderilmektedir. Yeni şifrenin belirlenebilmesi için bu onay mesajı kullanılmalıdır. Bunun için öncelikle T.C. kimlik numarası yazılmalıdır. Sonrasında sisteme kayıtlı cep telefonu numarası girilmeli ve SMS gönder butonuna basılmalıdır.
  • Girilen cep telefonu numarasına gönderilen onay kodunun sisteme girilmesi lazımdır. Onay kodunun girilmesi ile birlikte SMS olarak geçici bir e-nabız şifresi gönderilmektedir ve bu şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır.
  • Geçici şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra şifre değiştirilebilmektedir.

E-Nabız Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?

E-nabız sistemine girebilmek için 4 farklı yöntem kullanılabilmektedir. Bunlardan ilki e-devlet sistemidir. E-devlet sistemine giriş yapılması ardından e-nabız sistemine geçiş yapılabilmektedir. Diğer bir yöntem olarak e-imza yöntemi kullanılabilmektedir. Ayrıca aile hekimi giriş kısmından da e-nabız sistemine girilebildiği gibi daha önceden alınmış şifre ile de girilebilmektedir.

E-Nabız İletişim Numarası ve Uygulaması

0312 248 51 51 numarası aranan e-nabız çağrı merkezi ile görüşülebilmektedir. İOS cihazlar için App Store ya da Android cihazlar için Google Play Store üzerinden de e-nabız uygulaması indirilebilmekte, mobil uyumlu olarak işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

E-Nabız Sisteminden Covid-19 Test Sonucu Sorgulanabilir mi?

E-nabız sistemi kapsamında pek çok farklı sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Son dönemde etkisini hissettirmeye devam eden Covid-19 virüsü salgını kapsamında gerçekleştirilen test sonuçları da sistem üzerinden sorgulanabilmektedir. Yalnızca Covid-19 test sonuçları değil diğer hastalıklarla ilgili olarak da pek çok sorgulama yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 09.12.2020 10:35
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Sağlık BakanlığıE-Nabız
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