E Devlet ve SMS ile HES kodu alma nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını sürecinde hazırlanan HES Kodu yani Hayat Eve Sığar uygulaması artık seyahatlerde değil, birçok alanda zorunlu hale getirildi. Söz konusu kod sınav girişlerinde, şehirler arası taşımada ve kamu kurumlarının girişlerinde isteniyor.

HES kodu nedir?

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu koronavirüs salgınının kontrol altında tutulması amacıyla hazırlanmış ve risk grubunda olan vatandaşların tespit edilmesine yardımcı olan koddur. Bu kod sosyal hayat içerisinde birçok alanda kullanılmaya başlandı.

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” kısmından alınabiliyor. Bunun yanı sıra e-Devlet sistemi üzerinden de arama bölümüne “HES Kodu Üretme ve Listeleme” yazarak kod alınabiliyor.

Bunların yanı sıra SMS ile de HES kodu alınmaktadır. HES yazıp boşluk bıraktıktan sonra Kimlik numarası ve Kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazıp boşluk bıraktıktan sonra ne kadar süreliğine alınacağı yazıldıktan sonra 2023’e kısa mesaj göndererek HES kodu alınmaktadır.