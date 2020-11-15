E-Devlet üzerinden SRC belgesi sorgulama işlemi

Yük ve yolcu taşıyan kişilerin alması gereken belgeler arasında SRC belgesi vardır. SRC belgesi olmadan yük ve yolcu taşımacılığı yapmak mümkün değildir. Yük ve yolcu taşımacılığı alanında çalışan vatandaşların alması gereken bu belge aynı zamanda mesleki yeterlilik belgesi olarak da bilinmektedir. SRC belgesi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi.

Ticari taşıt kullanma belgesi olan, yük ve yolcu taşıyacak olan kişilerin muhakkak SRC belgesi alması gerekmektedir. Alma şartları tıpkı ehliyet gibidir. Bu belgeyi almayanlara yük ve yolcu taşımacılığı yaptırılmamaktadır. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır.

SRC Belgesi Sorgulama İşlemi

E-Devlet SRC Belgesi Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

Sonrasında Mesleki yeterlilik belgesi sorgulama ve düzenleme kısmına giriş yapınız.

Bu sayfada SRC belgelerinizi görebilirsiniz. İsterseniz belgeyi bilgisayarınıza kaydedebilir ya da çıktısını alarak yanınızda bulundurabilirsiniz.

sistemi vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Hemen hemen tüm sorgulama işlemlerini E-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabildiğiniz gibi SRC belgesini de buradan sorgulayabilirsiniz. SRC önceden evlere kart şeklinde gönderilirken şimdilerde online sistemler üzerinden kartı alabilmeniz mümkün hale geldi. Sorgulamanız olumlu sonuçlanırsa SRC kartınızı hemen alabilirsiniz.

Belgenizin henüz çıkıp çıkmadığı konusunda net bir bilgiye sahip olmak isterseniz sorgulama yapmanız gerekmektedir. Sınav ücretini ödemediğiniz takdirde sorgulama sırasında belgenizi göremezsiniz. Sınavlarınızı verdikten sonra belge ücretinizi yatırmanız gerekmektedir.

Sınav sonuçlarınızı öğrenmek istiyorsanız sınava girdiğiniz kurumla iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Kurumunuzu telefonla arayarak ya da kuruma giderek sonuçlarınızı hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Girdiğiniz sınavın türü SRC 5 ise E-Devlet üzerinden de sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Sınav Sonucu Öğrenme İşlemi

E-Devlet sınav sonuç linkine giriniz.

Sisteme giriş yapınız.

Bu sayfada SRC 5 sınavının sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

SRC belgesi alabilmeniz için yaş şartı vardır. 26 yaşını doldurmuş olmanız ve 66 yaşından küçük olmanız gerekmektedir. 5 farklı SRC belgesi vardır. Her bir belge ayrı bir yeterliliği simgelemektedir. SRC belgesi olmadan taşımacılık yapamazsınız. Yapanlara yüklü miktarlarda ceza kesilir. Bu belgeyi alabilmek için en az ilk okul mezunu olmanız gerekmektedir. Ayrıca ehliyeti olmayan kişiler SRC belgesi alamamaktadır. SRC belgesi alabilmeniz için ehliyetinizin bulunması gerekmektedir. Ehliyet olarak B, C, E veya D ehliyet türlerinden en az birini almış olmanız gerekmektedir. SRC 1 belgesi sayesinde uluslararası yolcu taşımacılığı yapabilirsiniz. SRC 2 belgesi sayesinde ise yurt içi yolcu taşımacılığı yapabilirsiniz.