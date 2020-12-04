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E-Devlet üzerinden SGK, Bağ-Kur prim borçları nasıl sorgulanır?

E-devlet üzerinden SGK, Bağkur prim borçlarının nasıl sorgulanacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. E-devlet üzerinden sorgulama yapmak için gerekli olan işlemler nelerdir? E-devlet aracılığıyla nasıl sorgulama yapılacağı araştırılmaya devam ediliyor.

04 Aralık 2020 Cuma 17:01
E-Devlet üzerinden SGK, Bağ-Kur prim borçları nasıl sorgulanır?
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SGK, Bağ-Kur prim borçlarını e-devlet üzerinden sorgulamakta, sosyal güvenlik kurumları ile işlem yapmaktadır. Prim borcu anlaşmalı banka şubesi, ATM veya mobil uygulama üzerinden ödenebilir. Borç ödenmemişse faiz artmıştır.

Online olarak ödeme yapılmasına müsaade eden anlaşmalı bankalar ise aşağıda listelenmiştir:

  • Garanti BBVA
  • Akbank
  • Halkbank
  • Yapı Kredi Bankası
  • Türkiye Ekonomi Bankası
  • Aktifbank
  • Ziraat Bankası
  • Burgan Bank
  • Denizbank
  • Türkiye İş Bankası
  • Şekerbank
  • Vakıfbank
  • ING Bank

E-Devlet Üzerinden SGK, Bağ-Kur Prim Borç Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-Devlet sisteminden Bağ-Kur borcunun sorgulanması için izlenecek adımlar şu şekildedir:

  •  Https://www.turkiye.gov.tr adresi aracılığıyla e-devlet sistemi üzerinden girilmelidir.
  • Sosyal güvenlik kurumu, e-hizmetler’e dahildir.
  • Sosyal güvenlik kurumları ile yapılabilecek işlemleri listeler. Bu işlemlerde 4B borç durumu seçilmelidir.
  • Açılan sayfada, Kimliğimi şimdi doğrula düğmesini tıklayın. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. Kimlik kartı ve intenet bankacılığı yoluyla yapılabilir.
  • E-devlet şifresi olmayanlar veya unutanlar, ödeme yapabilmek için PTT şubesinden şifre almalıdır.
  • Açılan sayfada Bağ-Kur prim borcuyla ilgili detaylı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

E-Devlet Borç Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ (turkiye.gov.tr)

Telefon ile SGK, Bağ-Kur Prim Borcu Nasıl Sorgulanır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'nin telefon hattı Alo 170'tir. Sonuç olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal güvenlik kurumları ve Türk iş kurumu ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilir. Uzman telefona cevap verir ve ilk görüşmede talebi sonuçlandırmaya çalışır. Ancak prim borcuna ilişkin işlemin hemen talebe cevap vermemesi halinde; bu durumda kurum ve kuruluş ile irtibata geçilerek 72 saat içinde taleplerine cevap verilecektir.

Alo 170 hattında Bağ-Kur  sorgulaması yapılabilecek bilgiler şöyledir:

  • Sigortanın başlangıç ​​tarihini öğrenebilirsiniz.
  • Çalışan işlerde yatırılan ve ödenen sigorta primleri ile ilgili bilgiler mevcuttur.
  • Bağ-Kur emeklilik hesaplama sistemi üzerinden hesaplanabilir.
  • Bağ-Kur borç bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

Sorgulama sırasında yetkili personel T.C. Kimlik numarası ve annenizin kızlık soyadını isteyebilir.

SGK Üzerinden Bağ-Kur Prim Borcu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Bağ-Kur prim borcu sorgulaması SGK web sitesinden yapılabilmektedir. Bunun için https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsil  adresine giriş yapmalısınız. Sisteme giriş için; kimlik doğrulamasının e-devlet sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. Bunun için açılan sayfadan kimlik numarası ve elektronik durum şifresi girilmeli ve "Sisteme giriş yap" butonuna tıklanmalıdır. Açılan sayfada sorgunun türünü, sorgunun türünü ve sorgulanacak kayıt numarasını seçmelisiniz. Ardından Borç Sorgula butonuna tıkladığınızda ekranda prim borcu ile ilgili bilgiler görünecektir.

Bağ-Kur Prim Borcu Olanlara Sunulan Altenatifler Nelerdir?

Bağ-Kur borcunun geri ödenmesi için 31 Ekim 2020 tarihinden önce 2 ay süre verildi. Bu süre içinde prim borcunun erken ödenmemesi durumunda prim borcu olanlar yeniden yapılanma başvurusunda bulunabilirler. Prim borcunu ödemeyen ve yeniden yapılandırmayanlar; prim ödemedikleri için sigorta süreleri askıya alınır. Ancak, önceki ödemelerinin süresi hala geçerli sayılır. Sigortası ertelenen kişi, iş adamı olarak çalışmaya devam ederse; 1 Kasım 2020'den itibaren sigortası devam ettirilebilir. SGK borç sorgulaması ile herhangi bir borcun olup olmadığı görülebilmekte, Bağ-Kur e-devlet primi değerlendirilebilmekte ve buna göre altenatifler değerlendirilebilmektedir.

E-Devlet Üzerinden Bağ-Kur Prim Borcunun Ödemesi Nasıl Yapılır?

Bağ-Kur prim borçlarını e-devlet sistemi üzerinden sorgulayanlar, borç ekranından toplam Bağ-Kur borçlarını görüntüleyebilir ve prim borçlarını ödemeyi tercih edebilirler. Bu butona tıkladıklarında ödeme sayfasına yönlendirilecekler. Kredi ve banka kartları ile ödeme yapabilirler. Ödeme yapmadan önce, ödenecek miktarı belirlemeleri gerekir.

Prim Borcu Ödemek İçin TIKLAYINIZ (sgk.gov.tr)

SGK İşveren Borç Sorgulaması Nasıl Yapılır ?

İşverenlerin borç ve primlerini öğrenmeleri için bir sistem geliştirilmiştir. SGK borç sorgulamaları bu sistem üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. İşverenler bu hizmetten yararlanmak istediklerinde SGK'nın resmi intenet sitesini ziyaret etmelidir. Burada menüde E-SGK başlığına gidip "Elektronik Borç Sorgulama" uzantısına tıklamalısınız.

Bu sayfada işlem yapabilmek için bir kullanıcı adı ve şifreniz olmalıdır. Bu şifreyi SGK'dan almak için kurumun sertifikasını doldurmanız gerekmektedir. Bu belgeleri doldurmanıza rağmen hala kullanıcı adınızı ve şifrenizi bilmiyorsanız, SGK ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrendikten sonra istenen bilgileri giriniz. Burada sizden istenen bilgiler şu şekilde olabilir:

  1. Sistem şifresi
  2. İş yeri şifresi
  3. Güvenlik anahtarı

Bu bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde girildikten sonra istenen borç sorgulama ekranına yönlendirileceksiniz. Ardından SGK girişine tıklayın.

İşveren Borç Sorgulama İçin TIKLAYINIZ (sgk.gov.tr)

SGK işveren borcunuzu kontrol etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Açılan ekranda iki kelimelik kullanıcı adını girin. Ardından sistem şifresini ve çalışma alanı şifresini girin. Güvenlik anahtarı bölümüne resimde gördüğünüz kodu yazın. Girilen bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra, "Giriş" düğmesine tıklayın.

Bağ-Kur Borç Sorgulama T.C. İle Nereden Yapılır?

SGK’nın web sitesinden ve e-devlet sistemin aracılığıyla sorgulama gerçekleştirilebilir.

Bağ-Kur Borç Sorgulama E-Devlet Sisteminden Yapılabilir Mi?

4B Borç Sorgulama menüsü üzerinden sorgulama yapılabilir.

Bağ-Kur Borç Sorgulama Telefon Numarası Nedir?

E-devlet üzerinden SGK, Bağ-Kur prim borç sorgulama yapılabileceği gibi Alo 170 hattı aranarak da sorgulama yapılabilmektedir.

 

 

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 17:01
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SGKBağkurPrimSorgulamaE-devlet
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