E-devlet üzerinden mahkemesiz ad soyad değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ad soyad değişikliği yapma ekranı

Ülkemizde ad-soyad değişikliğine yönelik önemli bir adım atıldı. Mahkeme koridorlarında uzun süre bekleten ad-soyad değiştirme işlemi artık e-devlet sisteminde gerçekleştirilecek. Buna göre vatandaşlar, e-devlet üzerinden ad-soyad değişikliği başvurularını dakikalar içerisinde yapabilecek.
Ad-soyad değişikliği başvuruları e-Devlet’e taşındı
İçişleri Bakanlığı, ad-soyad değiştirme işleminin kolaylaştırılması için başvuruları e-devlet sistemine taşıdı. İsmini ya da soyismini belirli nedenlerden dolayı değiştirmek isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hem bekleme derdinden kurtulacak hem de zamandan tasarruf edecek.
AD-SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Ad-soyad değişikliği için başvuru nasıl yapılır?
-T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet’e giriş yapın.
-Bu başlık altında bulunan ‘İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması’ butonuna tıklayın.
-Açılan sayfa üzerinden ad-soyad değişikliği için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.