E-devlet üzerinden maaş bordrosu sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

e-devlet aracılığıyla maaş bordrosunu sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Her şeyden önce bu uygulamadan sadece memurların faydalanabileceği bilinmelidir. Özel sektörlerde çalışan kişiler için maaş bordrosu sorgulama işlemi direkt mali müşavirleri tarafından düzenlenmektedir ve bu yönde hareket edilmelidir.

E-devlet üzerinden bordro çıktısının alınması çoğu zahmetten bizleri kurtarmaktadır. İsterseniz doğrudan çıktı alabilir veya PDF, Excel formatlarında kayıt altında tutabilirsiniz.

e-Devlet Maaş Bordrosu Nasıl Sorgulanır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı hizmeti olarak artık sözleşmeli devlet memurlarının da sunduğu bordro sorgulama işlemi, kullanımı oldukça kolay şekilde hizmet vermektedir. Pek çok kişi hala bu sistemi bilmemektedir. Bu yöntemi kullanan kişiler kolayca bordro sorgulamasını yapabilmektedir.

Bordro sorgulaması yapabilmek için aşağıda yer alan adımları izleyiniz:

İlk başta Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti adresine tıklayarak sorgulama sayfasına gidiniz.

Karşınıza çıkan ekranda Kimliğimi Doğrula seçeneğine tıklayınız ve ardından T.C. kimlik numaranızla beraber e-devlet şifrenizi de girerek oturum açınız.

Ardından karşınıza gelen ekran üzerinde ay ve yıl seçenekleri gelecektir. Hangi döneme ait bordro sorgulamasını yapmak istiyorsanız o dönemi seçmelisiniz. Bu uygulama üzerinde geçmişe dönük olarak da sorgulama yapabilmektesiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak devam ediniz.

Alt tarafta yer alan Excel veya PDF seçeneğine tıklayarak bordroları istediğiniz formatta indirebilirsiniz.

Bu bahsi geçen sorgulamadan sadece sözleşmeli ve kadrolu memurlar faydalanabilmektedir. Maaş bordrosu sorgulama işlemiyle ilgili yakında özel sektörde çalışan kişiler içinde bir düzenleme yapılacak.

Devlet memurlarının maaşları her ayın 15’inde yatmaktadır. Dolayısıyla maaş bordroları da ayın 14’ü itibariyle ortaya çıkar.