E-Devlet üzerinden ilaç geçmişini silme işlemi nasıl yapılır?

Bilinçsiz veya bilinçli olarak yazılan bazı ilaç türleri kişilerin bazı iş alanlarına girmesinde engel teşkil edebiliyor. Özellikle antidepresan kategorisinde yer alan birçok ilaç geçmişte kullanılması halinde bazı sözlü sınavlarda ve işe girişlerde sorunlar yaşayabiliyor. Bu nedenle birçok vatandaş bu ilaç geçmişini silmenin yollarını bulmak adına intenet üzerinden yoğun bir araştırma yapıyor.

İlaç Geçmişini Silmek Mümkün Mü?

Kayıtlı T.C. kimlik numarasının kişinin kendisine ait olmaması

Başvurulan doktorun yanlış bir ilaç reçetesi oluşturmuş olması

Konulan tanıyla alakası olmayan bir ilacın reçetelenmesi gerekmektedir.

Kişilerin ilaç geçmişlerini silmeleri bazı şartlar dahilinde mümkün oluyor. İşte o şartlar:

Bu durumların yaşanması halinde ilaç geçmişini silmek mümkün olabilir. Silme işlemi için ilk olarak ilacı veren doktora başvurulması ve ilacın yanlış yazıldığına veya kişinin kendisine ait olmadığına ilişkin bir rapor alınması gerekiyor. Sonrasında ikamet edilen yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun herhangi bir işlem yapmaması durumunda son kararı mahkeme verecek.