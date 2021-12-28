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E-Devlet üzerinden ilaç geçmişini silme işlemi nasıl yapılır?

Bazı sebeplerden dolayı ilaçlar E-Devlet üzerinden silinebiliyor. Peki E-Devlet üzerinden ilaç geçmişini silme işlemi nasıl yapılıyor? İşte konu hakkında bilinmesi gerekenler…

28 Aralık 2021 Salı 03:12
E-Devlet üzerinden ilaç geçmişini silme işlemi nasıl yapılır?
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Bilinçsiz veya bilinçli olarak yazılan bazı ilaç türleri kişilerin bazı iş alanlarına girmesinde engel teşkil edebiliyor. Özellikle antidepresan kategorisinde yer alan birçok ilaç geçmişte kullanılması halinde bazı sözlü sınavlarda ve işe girişlerde sorunlar yaşayabiliyor. Bu nedenle birçok vatandaş bu ilaç geçmişini silmenin yollarını bulmak adına intenet üzerinden yoğun bir araştırma yapıyor.

İlaç Geçmişini Silmek Mümkün Mü?

Kişilerin ilaç geçmişlerini silmeleri bazı şartlar dahilinde mümkün oluyor. İşte o şartlar:

  • Kayıtlı T.C. kimlik numarasının kişinin kendisine ait olmaması
  • Başvurulan doktorun yanlış bir ilaç reçetesi oluşturmuş olması
  • Konulan tanıyla alakası olmayan bir ilacın reçetelenmesi gerekmektedir.

Bu durumların yaşanması halinde ilaç geçmişini silmek mümkün olabilir. Silme işlemi için ilk olarak ilacı veren doktora başvurulması ve ilacın yanlış yazıldığına veya kişinin kendisine ait olmadığına ilişkin bir rapor alınması gerekiyor. Sonrasında ikamet edilen yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun herhangi bir işlem yapmaması durumunda son kararı mahkeme verecek.


Son Güncelleme: 28.12.2021 03:12
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Anahtar Kelimeler:
E-devletIlaç GeçmişiSosyal Güvenlik Kurumu
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